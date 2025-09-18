- Дата публікації
Хлопчик потрапив до лікарні після 14 годин безперервного навчання
Батьки контролювали навчальний процес дитини від 8 ранку до 10 вечора.
У Китаї 11-річний школяр Лянлян опинився в лікарні після того, як провів за навчанням 14 годин поспіль. У хлопчика з’явилися прискорене дихання, запаморочення, головний біль і оніміння кінцівок.
Про це випадок повідомило видання Oddity Central.
Батьки, які контролювали навчальний процес дитини від 8 ранку до 10 вечора, перелякалися і відвезли сина до лікарні.
Медики повідомили, що причиною погіршення здоров’я стало надмірне навантаження та емоційний стрес.
Такий стан, окрім запаморочення і оніміння кінцівок, може викликати м’язові спазми і судоми, що становлять загрозу для життя без своєчасної допомоги.
Лянляну одягли дихальну маску і дали рекомендації щодо контролю дихання.
Як свідчить статистика лікарні, до якої потрапив школяр, у серпні до відділення невідкладної допомоги госпіталізували понад 30 дітей зі схожими симптомами. Найчастіше це були школярі, які готувалися до іспитів під тиском з боку батьків.
Національний тест гаокао відіграє вирішальну роль у майбутньому китайської молоді та створює колосальне психологічне напруження.
Експерти попереджають батьків, що прагнення до академічних успіхів не повинно підривати здоров’я дітей.
