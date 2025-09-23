Дитина пролетіла в шасі літака кілька тисяч кілометрів: що сталося після приземлення

Літак / © Bild

У неділю в аеропорту Кабула стався надзвичайний інцидент. 13-річний хлопчик, який хотів полетіти до Ірану, таємно пробрався до літака авіакомпанії KAM Air і заховався у відсіку для шасі. Замість Тегерана він помилково вилетів до Делі.

Про це пише The Indian Express.

Попри надзвичайно небезпечні умови — низьку температуру та нестачу кисню на висоті понад 9 км, підліток дивом вижив. Після приземлення в Міжнародному аеропорту імені Індіри Ганді його помітили працівники, коли він безцільно блукав злітно-посадковою смугою.

Під час розслідування співробітники служби безпеки встановили, що хлопчик, родом із афганського міста Кундуз, летів у задньому відсіку шасі. Він мав із собою лише маленький червоний динамік.

Після допиту хлопчика відправили назад до Кабула тим самим рейсом. Такі подорожі смертельно небезпечні. За даними Федерального управління цивільної авіації США, з 1947 по 2021 рік 132 людини намагалися подорожувати у відсіках шасі. Рівень смертності в таких випадках становить близько 77%.

