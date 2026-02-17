Хлопчик загинув через небезпечний тренд із соцмереж: що таке "хромінг"

11-річний Фредді Девіс, який помер через «хромінг» / © Triangle News

У Лондоні 11-річний Фредді Девіс загинув у власній спальні після участі у небезпечному онлайн-тренді. Мати хлопчика застерігає батьків про приховану загрозу звичайних аерозолів, яка може призвести до миттєвої зупинки серця.

Про це повідомляє Lad Bible.

Мати 11-річного хлопчика Роузанна Томпсон звернулася до інших батьків із застереженням щодо «хромінгу» після того, як виявила свого сина без ознак життя у його кімнаті у Східному Лондоні. Жінка розповіла про трагедію, що сталася після того, як її дитина стала жертвою небезпечного тренду із соцмереж, відомого як «хромінг».

Деталі смерті хлопчика

Фредді знайшли мертвим у власній спальні 20 січня 2025 року — він надихався токсичних випарів із балончика дезодоранту.

Роузанна зазначила, що коли дізналася про цей Інтернет-тренд, який передбачає вдихання аерозолів для отримання сп’яніння, перестала купувати синові спрей-дезодоранти.

«Я зайшла до його кімнати, щоб розбудити його. Я відчинила двері й покликала „Фреде“, як роблю щоранку. Я побачила, що він лежить на животі обличчям вниз. Я знову покликала його. Зазвичай до цього моменту він уже відповідав. Я почала придивлятися до його пози й думати: „Чому він так лежить?“ Я поклала руку йому на плече й помітила, що він холодніший, ніж зазвичай. Я покликала на допомогу й сказала: «Мені здається, Фред помер». Я набрала 999 і сказала оператору: «Мені здається, мій син мертвий», — поділялася пережитим мати хлопчика.

Роузанна наголосила, що «діти не усвідомлюють небезпеки» і що «від цього справді помирають».

Що таке «хромінг»?

За словами педіатрині докторки Бетті Чой, «хромінг» полягає у вдиханні парів через ніс або рот — безпосередньо з балончика або з пакета, просоченого різними речовинами.

«Зловживання інгалянтами досягло піку у 1990-х і знижувалося протягом останніх двох десятиліть. Але останніми роками рівень експериментування серед підлітків знову зріс. Більшість таких продуктів легко знайти вдома і можна дешево купити в магазинах. („Хромінг“) може викликати залежність, якщо робити це знову й знову», — розповіла педіатриня.

Професор екстреної медицини доктор Ентоні Пізон пояснив, що назва явища походить від ефекту після вдихання металевих фарб, які залишають хромоподібний наліт.

Він також застеріг, що «діти, які займаються цим, імовірно мають підвищений ризик переходу до сильніших наркотиків».

Чим небезпечний «хромінг»?

За інформацією дитячої лікарні Сент-Луїса, можливі наслідки «хромінгу» включають:

ушкодження мозку;

порушення серцевого ритму, які можуть призвести до смертельної зупинки серця;

тривале ураження легень;

пошкодження життєво важливих органів, зокрема печінки та нирок.

«Найкращий підхід — говорити про хромінг так само, як про інші небезпеки: це має бути постійна розмова з часом», — додала Чой.

Вона радить одразу попереджати дітей про ризики словами: «Це може назавжди зруйнувати твій мозок, серце та інші органи. Деякі діти помирали навіть після першого разу. Я люблю тебе й хочу, щоб ти знав факти. Моє завдання — допомогти тобі ухвалювати безпечні рішення щодо свого тіла».

«Якщо діти відчувають безпеку й підтримку, вони охочіше відкриваються та діляться своїми думками», — додала вона.

«Існує поширена помилка, що смертельні випадки від аерозолів трапляються лише у разі зловживання речовинами, але це зовсім не так. Ми бачили чимало смертей останніми роками, коли діти й молоді люди просто надмірно розпилювали аерозолі — від підлітків, які хвилювалися через запах тіла, до дітей, що шукали заспокоєння в знайомих запахах», — зазначила радниця з громадського здоров’я в Королівському товаристві запобігання нещасним випадкам Ешлі Мартін.

Нагадаємо, у Великій Британії померла 13-річна Тіган Джарман через небезпечний тренд «хромування», вдихнувши пари дезодоранту. Трагедія сталася в її спальні. Попри зусилля медиків, врятувати дівчинку не вдалося. Рідні описують Тіган як люблячу та мрійливу дитину, чиє життя обірвалося через вірусну розвагу. Родина закликає соцмережі суворіше контролювати небезпечний контент, а сестра дівчинки створила петицію про просвіту школярів та маркування токсичних товарів, щоб запобігти новим жертвам.