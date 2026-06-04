Хлопець стікав кровʼю в кайданках, а поліція "захищала" вбивцю з ножем: деталі резонансної справи у Великій Британії

Вбивство Генрі Новака

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Днями у Великій Британії розгорівся черговий скандал щодо мігрантів. Після оприлюднення поліцією відео останніх хвилин життя 18-річного студента Генрі Новака, який помер від ножових поранень у грудні 2025 року, у Британії знову хочуть запровадити кардинальні обмеження для мігрантів та щодо носіння релігійної зброї.

Кадри, опубліковані в день оголошення вироку вбивці, зафіксували, як правоохоронці заковують у наручники та заарештовують уже смертельно пораненого юнака. Ми зібрали все найголовніше про цю ситуацію.

Загибель студента Генрі Новака: як усе було

За даними BBC, у Великій Британії спалахнули протести після оприлюднення останніх хвилин життя британського 18-річного студента Генрі Новака. Він помер від ножових поранень, яких йому завдав вихідець з Індії.

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Напередодні суд засудив його вбивцю, 23-річного сикха Вікрума Дігву, до довічного ув’язнення. Проте оприлюднене відео з нагрудних камер поліції спровокувало масштабний суспільний резонанс та масові заворушення в Саутгемптоні. Фокус подій змістили на правоохоронців.

Трагедія сталася у грудні 2025 року, коли першокурсник Саутгемптонського університету Генрі Новак повертався до гуртожитку. На нього напав Вікрум Дігва, озброєний 21-сантиметровим нетрадиційним кинджалом. Нападник завдав хлопцю п’ятьох ударів, зокрема, в серце. Після скоєного Дігва викликав поліцію і збрехав, що сам став жертвою расистського нападу з боку Новака.

Правоохоронці, які прибули на виклик, повірили вбивці. Попри те, що студент, який стікав кров’ю, лежав на землі і повторював, що не може дихати, офіцери запідозрили його у симуляції. Один з поліцейських сказав, що не вірить, що його могли поранити ножем.

Новака заломили, протягли по гравію та заарештували за напад. Він знепритомнів і помер у момент заковування в наручники через важку внутрішню кровотечу.

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Пізніше суд визнав Вікрума Дігву винним у вбивстві та призначив термін ув’язнення мінімум у 21 рік до права на умовно-дострокове звільнення. Його матір також чекає на вирок за спробу сховати зброю. Сикхська громада засудила дії Дігви, наголосивши, що його зброя не мала стосунку до традиційного релігійного клинка кірпана, а самого вбивцю раніше виганяли з храму за неналежну поведінку.

Офіс генпрокурора наразі розглядає апеляції щодо перегляду вироку Дігві. Батько загиблого назвав дії поліції «нелюдськими». На резонанс активно реагує влада Великої Британії. Прем’єр-міністр Кір Стармер та міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд назвали відеозапис шокувальним.

Суперечки стартували і в парламенті. Представники правих сил звинуватили систему у «двостандартному» ставленні, де інтереси меншин нібито ставляться вище за безпеку, тоді як уряд закликав не розпалювати расову ворожнечу до завершення офіційного розслідування.

Одразу після оприлюднення відео з нагрудних камер біля місця вбивства зібрався натовп протестувальників. Демонстранти атакували поліцію цеглою, сміттєвими баками та електросамокатами. У результаті сутичок поранення дістали 11 офіцерів, двох протестувальників заарештували.

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Один із чотирьох офіцерів, які фігурують у справі, уже подав у відставку.

Відео з нагрудних камер поліції: що на ньому зафіксовано

На відео з нагрудних камер поліції зафіксовано, як працівники поліції затримують 18-річного Генрі Новака, який помирає від завданих ножових поранень.

Чутно, як хлопець перед смертю дев’ять разів повторив: «Я не можу дихати» та чотири рази повідомив про ножове поранення. Поліція проігнорувала слова юнака, заявивши, що його не поранили. Після цього Генрі зачитали права й закували в кайданки вже непритомного.

Патологоанатом зазначив, що через тяжку внутрішню кровотечу врятувати хлопця на вулиці було неможливо. Напад було здійснено великим бойовим кинджалом шастаром.

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На тлі трагедії влада закликала переглянути правила носіння холодної зброї з релігійною метою.

Реакція поліції на інцидент

У поліції відреагували на інцидент. Начальник поліції Гемпширу Алексіс Бун попросив вибачення у родини Генрі Новака за те, що студента закували в кайданки та заарештували, коли він помирав.

«Мені дуже шкода, що вам довелося через це пройти», — сказав Бун.

Він також додав, що не збирається йти у відставку через це питання і не оцінюватиме ситуації до завершення розслідування.

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Він підтвердив, що один з офіцерів звільнився з поліції з непов’язаної з трагедією причини.

«Те, що там було знято, — це трагедія, абсолютна трагедія. Це не може не вплинути на тебе. На це дуже важко дивитися. Я щиро співчуваю родині Генрі в цей час», — додав начальник поліції Гемпширу.

Інші деталі справи

Видання Financial Times поділилося іншими подробицями резонансного вбивства. За інформацією журналістів, у вечір нападу брат Дігви зателефонував за номером 999, і стверджував, що це саме його брат став жертвою нападу через расизм.

Коли поліція Гемпшира прибула на місце події, Вікрум Дігва разом з братом продовжували давати неправдиві свідчення.

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У залі суду під час винесення вироку заявили, що поліція через брехню вважала, що має достатні підстави для арешту загиблого хлопця. Поліцейський, який закував у кайданки Генрі, пізніше почав робити серцево-легеневу реанімацію.

Поліція зазначила, що інцидент трапився у темну пору доби, а на Генрі був темний одяг, тому вони не помітили поранень.

«Досвід кримінальних судів показує, що іноді заарештовані та закуті в кайданки симулюють травму в надії, що їх звільнять. Ці поліцейські зіткнулися з необхідністю швидко ухвалювати рішення в складних обставинах».

Вбивця, 23-річний Вікрум Дігва, народився та виріс у Великій Британії.

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Протести у Великій Британії

The Guardian поділилося наслідками протестів у Великій Британії через вбивство Генрі Новака. У Саутгемптоні близько тисячі людей вийшли на акцію «Справедливість для Генрі Новака», протестуючи проти дій поліції під час затримання пораненого хлопця та проти його вбивці, Вікрума Дігви.

Демонстранти звинуватили правоохоронців у расизмі та упередженості, скандуючи «Ганьба вам» та останні слова загиблого «Я не можу дихати».

Протестувальники намагалися прорватися до вулиці, де мешкає родина Дігви. Поліцейський кордон заблокував рух, після чого в офіцерів полетіло каміння, пляшки та сміттєві баки. Поліція застосувала щити для стримування натовпу.

Біля розташованої неподалік поліцейської дільниці в Портсвуді зафіксували пошкодження службових авто скляними пляшками.

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На мітингу виступили ультраправі діячі Томмі Робінсон та Лоренс Фокс, а також лідер UKIP Нік Тенконі. Вони заявили про «інституційний расизм проти білих» та стверджували, що правоохоронці закували в кайданки пораненого Новака замість того, аби врятувати його життя.

Батько загиблого Марк Новак розкритикував жорстоке поводження поліції з його сином, проте закликав суспільство не використовувати цю трагедію для розпалювання ненависті, розколу чи насилля.

Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд назвала заворушення в Портсвуді неприйнятними, підтримала заклик родини до спокою та попередила, що всі винуватці заворушень понесуть суворе покарання згідно із законом.

Мігранти у Великій Британії: останні новини

Нагадаємо, у Великій Британії розгорівся скандал через те, що тіньові юридичні фірми допомагають нелегальним мігрантам, переважно з Пакистану та Бангладешу, видавати себе за геїв та лесбійок задля легшого отримання притулку.

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Розслідування виявило, що за свої послуги юристи беруть в середньому 7000 фунтів стерлінгів. За ці гроші клієнтам, серед яких часто опиняються особи із простроченими візами, фабрикують історії, готують фейкові медичні довідки про депресію чи ВІЛ та інструктують перед усною співбесідою.

Юристи відкрито визнають, що більшість їхніх клієнтів не є гомосексуалами, проте через відсутність реальних перевірок це залишається дієвим способом легалізації та подальшого вивезення своїх родин.

Британський уряд та лейбористи гостро відреагували на масштабне зловживання системою, де станом на кінець 2024 року вже налічувалося близько 12 мільйонів мігрантів та біженців.

Міністерство внутрішніх справ пообіцяло покарати порушників за всією суворістю закону, включно з депортацією.

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Наразі влада закликає вжити жорстких заходів проти корумпованих юристів, повністю заборонити нелегалам просити про притулок, а також припинити видачу студентських віз громадянам Пакистану, аналогічно до раніше введених обмежень для громадян Афганістану, Камеруну, М’янми та Судану.

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