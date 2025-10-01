ТСН у соціальних мережах

Хлопець продав нирку заради iPhone і дуже пошкодував про це

Чоловік з Китаю, який 2011 року продав нирку заради iPhone, має тепер серйозні проблеми зі здоров’ям.

Віра Хмельницька
Китайський підліток продав нирку заради iPhone 4 та iPad 2

Китайський підліток продав нирку заради iPhone 4 та iPad 2

У Китаї знову обговорюють історію підлітка, який у 17 років продав нирку заради iPhone 4 та iPad 2. Зараз йому 31 рік, і він, як і раніше, страждає від наслідків цього рішення.

Про це пише видання The Thaiger.

Ван Шанкунь виріс у бідній родині у провінції Аньхой. 2011 року, коли йому виповнилося 17 років, він побачив у соцмережі оголошення підпільних торговців органами. У ньому стверджувалося, що людині не потрібні обидві нирки, і обіцяли заплатити за проданий орган 20 тисяч юанів. Ван мріяв про iPhone, тож відгукнувся на оголошення. На отримані гроші він купив iPhone 4 та iPad 2.

Невдовзі Ван дуже пошкодував про свою покупку. Оскільки операція минула в антисанітарних умовах, у нього почалося важке запалення і нирка, що залишилася, дала збій. Потрібна була термінова госпіталізація.

2012 року китайська влада затримала підпільних торговців органами і через суд зобов’язала їх виплатити сім’ї Вана понад 1,48 мільйона юанів. Але було пізно: на той час ураження його єдиної нирки стало незворотнім.

Нині Вану — 31 рік. Він потребує регулярного діалізу і страждає від слабкості та гематурії. Він має третій ступінь інвалідності, тому не може працювати.

