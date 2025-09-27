- Дата публікації
Хлопець вирішив похвалитися спійманою отруйною змією і поплатився власним життям
В Індії змія вбила молодика, який спіймав її і вирішив похвалитися перед натовпом.
В Індії хлопець спіймав смертельно небезпечну змію на прохання сусіда, вирішив зняти з нею відео та поплатився життям.
Про це повідомляє Need To Know.
24-річний Мохіт із села Морана, штат Уттар-Прадеш, славився своїм умінням ловити змій. Напередодні сусід покликав його зловити отруйну змію, що заповзла до будинка і пообіцяв заплатити 500 рупій. Мохіт швидко зловив змію голими руками і вирішив похвалитися своїм успіхом.
Він посадив рептилію собі на шию і почав жартувати із сусідами, які знімали його на камери мобільних телефонів. Однак змія вивернулася і вкусила Мохіта в шию.
Хлопця терміново доправили до лікарні, проте врятувати його медикам не вдалося. Поліція здійснює перевірку обставин інциденту.
Нагадаємо, в Індії дворічний хлопчик смертельно вкусив отруйну кобру. Після контакту з отрутою дитина знепритомніла, але її вчасно доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу.