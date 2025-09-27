Хлопець вирішив похвалитися спійманою отруйною змією і поплатився власним життям

Змія вкусила хлопця / © Pixabay

В Індії хлопець спіймав смертельно небезпечну змію на прохання сусіда, вирішив зняти з нею відео та поплатився життям.

Про це повідомляє Need To Know.

24-річний Мохіт із села Морана, штат Уттар-Прадеш, славився своїм умінням ловити змій. Напередодні сусід покликав його зловити отруйну змію, що заповзла до будинка і пообіцяв заплатити 500 рупій. Мохіт швидко зловив змію голими руками і вирішив похвалитися своїм успіхом.

Він посадив рептилію собі на шию і почав жартувати із сусідами, які знімали його на камери мобільних телефонів. Однак змія вивернулася і вкусила Мохіта в шию.

Хлопця терміново доправили до лікарні, проте врятувати його медикам не вдалося. Поліція здійснює перевірку обставин інциденту.

Нагадаємо, в Індії дворічний хлопчик смертельно вкусив отруйну кобру. Після контакту з отрутою дитина знепритомніла, але її вчасно доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу.