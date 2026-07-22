"Хочєтся, чтоб "СВО" закончілась": росіяни розридалися після ударів по складах Wildberries (відео)

Атака по Wildberries у Краснодарі / © Exilenova+

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Росіяни в сльозах ниють через удари по складах Wildberries у Невинномиську та Краснодарі, де згоріло багато товарів. Вони скаржаться, що багато бізнесів стали банкрутами, і благають про закінчення війни.

Відео із ниттям публікують у Мережі.

«Це все, хлопці. Багато хто сьогодні прокинеться банкрутами, бо склад у Краснодарі згорів. Він зараз горить. Друзі із Краснодара кажуть, що там п**дець. Що робити? Ми не знаємо», — сказав один росіянин та важко зітхнув.

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Інший чоловік каже, що не може стримувати сльози через удар по складах маркетплейсу і хоче закінчення війни.

«Мені вже хочеться, щоб це „СВО“ закінчилася, там скільки людей помирає і скільки підприємців страждає. Нам треба зараз здавати звіти у податкову. Я не знаю, що сказати і що робити», — ниє він.

За їхніми словами, товари, які згоріли, забезпечували весь південний регіон РФ, а компанія не буде виплачувати постраждалим бізнесам компенсацію.

«Це дуже великий удар по селерам. Згоріло чотири склади. Компанія не буде виплачувати нам жодних компенсацій. Ми будемо самостійно розбиратися із наслідками», — сказав ще один підприємець.

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Дата публікації 09:41, 22.07.26 Кількість переглядів 22 "Багато хто сьогодні прокинеться банкрутами": росіяни ниють через спалені бізнеси після атак по Wildberries

Атака по Wildberries — що відомо

Нагадаємо, вночі 22 липня безпілотники вдарили по великому логістичному центру компанії Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю та у Краснодарі. За даними місцевої влади, атака дронів почалася близько 03:30. Після цього на складах виникла пожежа.

Також палало на складах у Краснодарі. Складський комплекс розташований в північно-східній частині міста. У компанії заявили про евакуацію працівників.

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