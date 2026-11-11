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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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315
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2 хв

Ходять до смітників замість магазинів: незвичний тренд набирає популярності у світі

У світі набирає популярності незвичне заняття — пошук цінних речей у смітниках біля магазинів. Люди знаходять там брендовий одяг, техніку та навіть їжу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Сміття

Сміття / © Freepik

У Великій Британії та США дедалі популярнішим стає «сміттєвий дайвінг» — коли люди шукають цінні речі в контейнерах біля магазинів та біля пунктів переробки. Так вони намагаються заощадити гроші, підзаробити або просто зменшити кількість сміття.

Про це пише BBC.

За словами 39-річної журналістки-фрилансерки та матері двох дітей із північного Лондона Дарріл Бейкер, вона із дозволу працівників супермаркету почала забирати речі з білясміттєвих контейнерів. Жінка зізнається, що була вражена кількістю викинутого придатного майна.

За шість місяців вона заощадила чимало коштів: знайшла самокати, рамку з IKEA та брендовий одяг Nike, Ralph Lauren і The North Face, а одну куртку вдалося продати за 30 фунтів.

«Я була просто приголомшена. Усе це просто розкидане по підлозі», — розповідає Бейкер.

Практика пошуку речей у смітниках поширена серед людей із різною мотивацією та в різних країнах.

Професор із Техасу Джефф Феррелл займається дампстер-дайвінгом понад пів століття. Чоловік принципово не купує одяг, мило, інструменти та засоби гігієни, користуючись лише знайденим. Більшість речей він роздає, а решту разом із дружиною продає на eBay або здає на брухт, що щороку дає знахідкам оцінку в десятки тисяч доларів.

Стилістка з Лондона Міллі Даймонд знаходить у контейнерах тканини та вінтажний одяг і переробляє їх на нові речі. Про свої знахідки вона розповідає в соцмережах, а найдорожчою її знахідкою стала сукня за 600 фунтів.

«Я трохи схожа на сороку. Мені подобається збирати речі на вулиці або будь-де, де можна щось отримати безкоштовно. Якщо я бачу щось, що привертає мою увагу, я це забираю», — каже Даймонд.

44-річна Шарлотта Бейфорд з Ессексу шукає речі влітку, коли студенти виїжджають із гуртожитків. Вона знаходить побутові дрібниці, речі для благодійності, а також запечатану їжу й засоби гігієни. Жінка зізнається, що завдяки цим знахідкам уже вісім років не купує шампунь і це суттєво економить її бюджет.

Законність такого заняття залежить від країни. У США в багатьох містах, як-от Нью-Йорк чи Клівленд, діставати речі зі смітників заборонено — все викинуте належить місту або компаніям з вивезення відходів.

А от у Великій Британії юристи зазначають, що покарання за це малоймовірне, хоча чіткого дозволу забрати будь-яку річ зі смітника теж немає. Щоб уникнути неприємностей, фахівці радять спочатку отримати дозвіл у власника речей чи компанії.

Нагадаємо, у TikTok набирає популярності тренд, у якому люди порівнюють власне життя з тим, яким воно було у їхніх батьків у тому самому віці. Іронічні відео про різні життєві сценарії виявилися не просто розвагою, а приводом замислитися, як змінилися наші цінності та уявлення про дорослішання.

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