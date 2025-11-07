"Холодна війна вже почалася": Китай масштабував виробництво ракет – CNN

Китай нарощує свій арсенал ядерної зброї / © Associated Press

Реклама

Китай від 2020 року здійснив масштабне розширення підприємств, пов’язаних із виробництвом ракет.

Про це свідчить новий аналіз CNN, заснований на супутникових знімках, картах і державних повідомленнях.

За даними журналістів, мають ознаки розширення понад 60% із 136 об’єктів, пов’язаних із виробництвом ракет або з Ракетними військами Народно-визвольної армії Китаю, що контролюють ядерний арсенал країни.

Реклама

«Ці об’єкти — фабрики, науково-дослідні центри та випробувальні майданчики — від початку 2020 до кінця 2025 року збільшилися на понад 2 млн квадратних метрів нових споруд. На знімках видно нові вежі, бункери та насипи, характерні для об’єктів розробки озброєнь, а подекуди навіть частини ракет. Багато з цих підприємств виросли на місці колишніх сіл і сільськогосподарських угідь лише за п’ять років», — уточнили журналісти.

CNN ідентифікував понад десяток раніше невідомих об’єктів, звіривши відкриті дані про дві головні державні оборонні корпорації Китаю з геопросторовим аналізом.

Також журналісти видання виявили 99 виробничих об’єктів, пов’язаних із ракетобудуванням, і встановили, що 65 із них значно збільшили площі споруд. Також проаналізовано 37 баз Ракетних військ, із яких 22 розширилися за останні п’ять років.

Нагадаємо, 2024 року Пентагон оцінив, що запаси ракет у Китаї зросли на 50% за попередні чотири роки. 2025 року оборонний бюджет Китаю зріс на 7,2%, до близько 245 млрд доларів, і це вже четвертий рік поспіль, коли військові витрати збільшуються на понад 7%.

Реклама

Відтоді, як Сі Цзіньпін прийшов до влади, він вклав мільярди доларів у модернізацію збройних сил — Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) — із чіткою метою перетворити її на «збройні сили світового рівня».

Раніше повідомлялося, що Пекін відправив Росії летальну зброю для використання у війні проти України.