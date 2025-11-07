ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
2 хв

"Холодна війна вже почалася": Китай масштабував виробництво ракет – CNN

Китай за останні п’ять років значно масштабував своє виробництво ракет, нарощуючи арсенал ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша країна.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Китай нарощує свій арсенал ядерної зброї

Китай нарощує свій арсенал ядерної зброї / © Associated Press

Китай від 2020 року здійснив масштабне розширення підприємств, пов’язаних із виробництвом ракет.

Про це свідчить новий аналіз CNN, заснований на супутникових знімках, картах і державних повідомленнях.

За даними журналістів, мають ознаки розширення понад 60% із 136 об’єктів, пов’язаних із виробництвом ракет або з Ракетними військами Народно-визвольної армії Китаю, що контролюють ядерний арсенал країни.

«Ці об’єкти — фабрики, науково-дослідні центри та випробувальні майданчики — від початку 2020 до кінця 2025 року збільшилися на понад 2 млн квадратних метрів нових споруд. На знімках видно нові вежі, бункери та насипи, характерні для об’єктів розробки озброєнь, а подекуди навіть частини ракет. Багато з цих підприємств виросли на місці колишніх сіл і сільськогосподарських угідь лише за п’ять років», — уточнили журналісти.

CNN ідентифікував понад десяток раніше невідомих об’єктів, звіривши відкриті дані про дві головні державні оборонні корпорації Китаю з геопросторовим аналізом.

Також журналісти видання виявили 99 виробничих об’єктів, пов’язаних із ракетобудуванням, і встановили, що 65 із них значно збільшили площі споруд. Також проаналізовано 37 баз Ракетних військ, із яких 22 розширилися за останні п’ять років.

Нагадаємо, 2024 року Пентагон оцінив, що запаси ракет у Китаї зросли на 50% за попередні чотири роки. 2025 року оборонний бюджет Китаю зріс на 7,2%, до близько 245 млрд доларів, і це вже четвертий рік поспіль, коли військові витрати збільшуються на понад 7%.

Відтоді, як Сі Цзіньпін прийшов до влади, він вклав мільярди доларів у модернізацію збройних сил — Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) — із чіткою метою перетворити її на «збройні сили світового рівня».

Раніше повідомлялося, що Пекін відправив Росії летальну зброю для використання у війні проти України.

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie