"Холодний душ" для Росії та США: Норвегія розмістить на кордоні зброю, вдвічі потужнішу за HIMARS

Південнокорейський РСЗВ K239 Chunmoo / © скриншот з відео

Реклама

Норвегія купує південнокорейську систему K239 Chunmoo. Це повний провал для американської корпорації Lockheed Martin, яка сподівалася продати союзникам по НАТО свої HIMARS.

Про це пише Reuters.

Північний фланг НАТО більше не хоче бути «тихою гаванню». Осло виділяє шалені кошти на те, щоб мати змогу самостійно захистити свій кордон з Росією, не чекаючи на допомогу від США. У вівторок норвезький парламент затвердив план озброєння майже на 2 мільярди доларів, і гроші підуть не американцям.

Реклама

Коли і з ким підпишуть угоду

За інформацією інсайдерів Korea JoongAng Daily, все вже вирішено. Офіційне підписання контракту відбудеться в Осло вже цієї п’ятниці, 30 січня.

Чому це важливо

Нова норвезька зброя стане головним болем для росіян. Як пояснюють військові експерти Aftenposten, головна перевага «корейця» — це дальність. Ракети Chunmoo летять на 500 км (проти 300 км у стандартних ATACMS для HIMARS).

Для Росії це катастрофа. Така дальність дозволяє з території Норвегії «прострілювати» Кольський півострів. Саме там базується Північний флот РФ і стратегічні бомбардувальники, а також сховані ядерні підводні човни. Тепер вони будуть під пильним прицілом Осло.

HIMARS проти Chunmoo: в чому різниця

Американський HIMARS — це потужна та надійна зброя. Але корейський K239 Chunmoo — це, власне, «Хаймарс на максималках».

Реклама

У детальному розборі на YouTube-каналі Defense Updates експерти пояснюють просту арифметику, яка переконала норвежців:

Вогнева міць: HIMARS везе один пакет на 6 ракет. Chunmoo везе два пакети (12 ракет). Тобто одна машина робить вдвічі більше роботи.

Універсальність: корейська установка «всеїдна». Вона може бути одночасно заряджена і дешевими ракетами для масованого удару, і високоточною балістикою. Американський HIMARS має лише один контейнер, тому щоб змінити тип ракет, його щоразу доводиться перезаряджати.

«Корейський кешбек»

Окрім потужності, корейці зробили пропозицію, від якої норвежці не змогли відмовитися. У бізнесі це називається складним словом «офсет», а простою мовою — це «кешбек» для держави.

Південна Корея пообіцяла: ви платите нам 1,9 млрд дол. за зброю, а ми інвестуємо ці ж 1,9 млрд дол. назад у ваші заводи. Тобто Норвегія отримує і ракети, і гроші на розвиток своєї промисловості. США такі умови запропонувати не змогли або не захотіли.

Європа озброюється без США

Український портал Defense Express звертає увагу на важливу тенденцію. Норвегія — не перша. Раніше Польща теж зробила ставку на корейську зброю.

Реклама

Причина проста: поки Європа лише розмовляє про створення власної далекобійної артилерії, а США завалені замовленнями на роки вперед. Водночас Південна Корея готова відвантажувати сучасну зброю «на вчора». Для країн, які межують з Росією, швидкість зараз важливіша за бренди, тож не виключено, що після Норвегії та інших європейських країнах побільшає південнокорейської зброї.

Нагадаємо, Європа готується до Третьої світової війни та посилює підготовку цивільного населення до можливого конфлікту з Росією. У Польщі громадянам уже почали видавати моторошний «посібник з виживання».