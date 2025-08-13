- Дата публікації
"Хороший" і "поганий" фінали для президента: Стівен Кінг розповів, що чекає на Трампа
Відомий американський письменник Стівен Кінг порівняв президентство Дональда Трампа з «історією жахів».
Американський письменник Стівен Кінг вважає, що президентство Дональда Трампа можна було б описати як «історію жахів» з двома можливими фіналами.
Про це автор, відомий своєю нелюбов’ю до Трампа, заявив в інтерв’ю The Guardian.
Коли його попросили уявити кінець для «трампівської Америки», Кінг запропонував два варіанти:
«Хороший» фінал: імпічмент Трампа.
«Поганий» фінал: Трамп отримує третій термін і повністю встановлює свій контроль над країною.
«Це ж хорор-історія, як не як. Трамп — це історія жахів, чи не так?» — підсумував письменник.
Нагадаємо, раніше американський письменник Стівен Кінг заявив, що вважає президента Дональда Трампа та бізнесмена Ілона Маска — зрадниками, які «обожнюють Путіна».
Також він публічно підтримав наступальну операцію ЗСУ в Курській області. Письменник написав, що Росія отримує те, що заслуговує, оскільки саме вона почала цю війну.
Окрім цього, він розкритикував затримку і постійне відтермінування республіканцями голосування щодо військової допомоги Україні. За його словами, затримка допомоги вбиває Україну.