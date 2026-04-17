- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 603
- Час на прочитання
- 2 хв
Хотіла купити авто, а везла радіацію: в українки знайшли небезпечну 100-доларову банкноту
У Польщі прикордонники вилучили в українки купюру, яка у 1905 разів перевищувала норму радіації.
На польському пункті пропуску «Медика» прикордонники затримали українку, яка намагалася ввезти до Польщі майже 10 000 доларів готівкою. Під час перевірки з’ясувалося, що одна з банкнот у пачці була радіоактивною — рівень випромінювання на купюрі в кількасот разів перевищував допустиму норму.
Про це повідомляє Загін прикордонної охорони Бещади.
Подія трапилася 15 квітня на в’їзді до Польщі під час стандартного контролю безпеки. Коли 54-річна українка проходила через спеціальні радіометричні ворота, система миттєво відреагувала на потужне випромінювання.
Прикордонники одразу відокремили жінку для ретельного огляду речей. Як з’ясувалося згодом, джерелом радіації була готівка — в сумці мандрівниця перевозила 9 900 доларів.
За допомогою мобільного обладнання прикордонники встановили, що одна з банкнот перевищувала допустимий рівень радіації в 1905 разів. Йшлося про наявність ізотопу, що використовується в медицині.
Прикордонники помістили 100-доларову купюру до спеціального контейнера та проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергії.
Жінка, яка перетинала кордон, розповіла, що за ці гроші планувала придбати автомобіль. З міркувань безпеки поляки відмовили громадянці України у в’їзді та відправили її з грошима додому.
Раніше в Польщі затримали 33-річного громадянина України, який керував автомобілем без прав, у стані алкогольного сп’яніння та маючи три судові заборони на водіння. Польські правоохоронці ухвалили рішення не застосовувати додаткових процедур, а просто депортувати його назад до України.