ТСН у соціальних мережах

Хотіла купити авто, а везла радіацію: в українки знайшли небезпечну 100-доларову банкноту

У Польщі прикордонники вилучили в українки купюру, яка у 1905 разів перевищувала норму радіації.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
100-доларова банкнота

100-доларова банкнота / © Getty Images

На польському пункті пропуску «Медика» прикордонники затримали українку, яка намагалася ввезти до Польщі майже 10 000 доларів готівкою. Під час перевірки з’ясувалося, що одна з банкнот у пачці була радіоактивною — рівень випромінювання на купюрі в кількасот разів перевищував допустиму норму.

Про це повідомляє Загін прикордонної охорони Бещади.

Подія трапилася 15 квітня на в’їзді до Польщі під час стандартного контролю безпеки. Коли 54-річна українка проходила через спеціальні радіометричні ворота, система миттєво відреагувала на потужне випромінювання.

Прикордонники одразу відокремили жінку для ретельного огляду речей. Як з’ясувалося згодом, джерелом радіації була готівка — в сумці мандрівниця перевозила 9 900 доларів.

За допомогою мобільного обладнання прикордонники встановили, що одна з банкнот перевищувала допустимий рівень радіації в 1905 разів. Йшлося про наявність ізотопу, що використовується в медицині.

Гроші, які вилучили прикордонники в українки / Джерело: Загін прикордонної охорони Бещади

Гроші, які вилучили прикордонники в українки / Джерело: Загін прикордонної охорони Бещади

Прикордонники помістили 100-доларову купюру до спеціального контейнера та проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергії.

Жінка, яка перетинала кордон, розповіла, що за ці гроші планувала придбати автомобіль. З міркувань безпеки поляки відмовили громадянці України у в’їзді та відправили її з грошима додому.

Раніше в Польщі затримали 33-річного громадянина України, який керував автомобілем без прав, у стані алкогольного сп’яніння та маючи три судові заборони на водіння. Польські правоохоронці ухвалили рішення не застосовувати додаткових процедур, а просто депортувати його назад до України.

603
Наступна публікація

