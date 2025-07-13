Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що після розпаду Радянського Союзу західні країни перестали враховувати інтереси Росії та намагалися «перекроїти» її під свої потреби.

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

«На Заході вирішили: якщо Радянського Союзу більше немає, Росія ослабла — отже, можна діяти без урахування її інтересів. Почали „чик-чик“ — викроювати, як їм зручно», — сказав Путін.

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Диктатор самовпевнено заявив, що «не збирається терпіти» таке ставлення і хоче, щоб з ним «рахувалися». Також він звинуватив Захід у «зневажливому ставленні до державних стратегічних інтересів РФ».

Крім того Путін знову повторив свою улюблену тезу, що розпад СРСР став найбільшою геополітичною катастрофою XX століття, внаслідок якої «російський народ виявився найбільшим розділеним народом у світі». Таким чином диктатор натякнув, що Москва має територіальні претензії до всіх сусідів, де є «рускоязичноє насєлєніє».

Раніше The Тelegraph зробив тривожну заяву, що диктатор Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару.