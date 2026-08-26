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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ховають гроші під матрац: росіяни масово «вигрібають» заощадження з банків

Поки банки Росії закривають тисячі відділень, громадяни РФ переводять рекордні суми в готівку. Бізнес також намагається тримати капітал за межами країни.

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Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Росіяни терміново забирають вклади з банків

Росіяни терміново забирають вклади з банків / © pixabay.com

Фінансова система Росії демонструє тривожні тенденції: одночасно зі скороченням мережі банківських відділень громадяни РФ почали масово забирати свої заощадження. Банки закривають офіси й переводять клієнтів у «цифру», тоді як самі росіяни вважають за краще переводити гроші в готівку.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Росіяни «вигрібають» готівку з банків: чого бояться

Водночас російські бізнеси почали шукати можливості вивести капітал за кордон. Обидва процеси показують одне: довіра до державної фінансової системи падає.

Статистика закриття відділень вражає. Від початку року в Росії закрили 1370 банківських відділень. Якщо темп збережеться, до кінця року їх кількість може перевищити 2000. У середньому банки закривають по 196 точок на день — удвічі більше, ніж торік.

Найбільше відділень ліквідував «Сбербанк»: близько 540, або майже 40% від загальної кількості.

Самі фінустанови офіційно пояснюють це цифровізацією та економією на витратах. Проте на практиці для звичайних людей це означає чималі незручності: кількість реальних локацій, де можна зняти готівку чи здійснити необхідні операції без інтернету, стрімко скорочується.

На тлі цього росіяни почали швидко забирати свої вклади з банків. Статистика Центробанку РФ свідчить, що з початку року росіяни перевели в готівку 2,4 трлн рублів. Лише в липні цей відтік побив рекорди останніх місяців, сягнувши 643 млрд рублів, а за перші два тижні серпня показник поповнився ще на 300 млрд.

Для пересічних громадян звичка тримати вдома певну суму переросла у вимушені кроки. Постійне державне втручання в економіку, санкційний тиск та війна проти України повністю знищили віру в те, що гроші на картці належать власнику і їх можна буде зняти в будь-яку мить.

Люди в Росії починають боятися, що їхні гроші можуть пустити на потреби фронту або ж держава у розпал нової кризи просто конфіскує ці заощадження.

Російські компанії реагують аналогічно: вони намагаються тримати принаймні частину свого капіталу за кордоном, якщо не можуть перенести свій бізнес повністю до іншої країни.

Росія: останні новини

Нагадаємо, у Росії зростає кількість повідомлень про приховану мобілізацію та примус чоловіків до підписання контрактів із Міноборони. За даними правозахисних організацій «Школа призовника», «Ідіть лісом» та «Призыв к совести», за липень і серпень такі скарги надходили щонайменше з 17 регіонів країни.

Під тиск переважно потрапляють представники вразливих соціальних груп: люди з алкогольною чи наркотичною залежністю, психічними чи фізичними захворюваннями, люди старшого віку, а також ті, хто має проблеми із законом чи борги.

Правозахисники фіксують випадки незаконних затримань, побиття, утримання у відділках та підписання документів від імені постраждалих для подальшої відправки на фронт.

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