Ховав камери в ручках: вчитель-педофіл зробив понад мільйон фото школярок під спідницями

Метью Гілкса засудили до 16 років ув’язнення / Фото: британська поліція

У п’ятницю, 15 травня, колишнього вчителя середньої школи з британського Манчестера засудили до 16 років позбавлення волі за масштабне сексуальне насильство та створення понад мільйона інтимних знімків неповнолітніх учениць за допомогою прихованих камер.

Про шокувальні масштаби злочинів британського педофіла повідомляє Daily Star.

Випадкове викриття та арсенал шпигунської техніки

Масштабна злочинна діяльність 47-річного Метью Гілкса була розкрита цілком випадково у серпні 2024 року. Збоченця спіймали на гарячому, коли він намагався сфотографувати дітей в розважальному центрі. Поліція відстежила автомобіль зловмисника, коли він залишав паркувальний майданчик, і оперативно затримала його.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці вилучили понад 80 електронних пристроїв. Серед них — ноутбук, портативні камери, карти пам’яті та спеціальні шпигунські ручки. На цих носіях зберігалася незліченна кількість непристойних фотографій неповнолітніх, зокрема учениць зі школи, де викладав Гілкс.

Фейкові профілі та шантаж у мережі

Окрім таємної зйомки під спідницями на уроках, слідство викрило й інші методи роботи педофіла. З’ясувалося, що викладач створював фейкові сторінки в соціальних мережах, видаючи себе за хлопця-підлітка. У такий спосіб він втирався в довіру до дівчат і за допомогою маніпуляцій змушував їх надсилати свої інтимні фото та відео.

Гілкс визнав свою провину за численними звинуваченнями, серед яких — використання прихованих камер без згоди, сексуальне спілкування з дитиною та зберігання непристойних зображень дітей. Окрім 16 років за ґратами, суд призначив йому додаткові п’ять років перебування під суворим наглядом після звільнення та видав безстроковий ордер на запобігання сексуальній шкоді.

«Небезпечний хижак без меж»

Представники правоохоронних органів були шоковані розмахом та цинізмом злочинів. В поліції назвали Гілкса «вкрай небезпечним чоловіком, який демонстрував наполегливу хижацьку поведінку щодо молодих дівчат заради власного сексуального задоволення».

Своєю чергою старша прокурорка Стейсі Гослінг наголосила, що засуджений абсолютно не думав про ті довготривалі наслідки та травми, які його насильство завдасть молодим жертвам. Вона відзначила неймовірну сміливість постраждалих дівчат, які не побоялися свідчити проти свого колишнього викладача в суді.

