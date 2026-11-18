Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: експерт помітив незвичний жест президента США / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп продемонстрував незвичну для себе поведінку під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Експерт із мови тіла звернув увагу на те, як американський президент подавав руку іншим учасникам зустрічі. Цей жест може свідчити про певну поступливість і повагу.

Про це пише видання UNILAD.

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Шон Джонс, експерт з мови тіла з Барселони, висловив свою думку щодо зустрічі, виділивши одну її деталь для особливої ​​уваги. Він вказав на те, як Трамп простягнув руку Путіну долонею вгору, що, за словами Джонса, «дуже незвично для Дональда Трампа».

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За словами експерта, рукостискання долонею вгору вважається «трохи покірним» мовою тіла, оскільки долоні вгору сигналізують про те, що людина не бажає шкоди та не носить зброї.

Він сказав, що Трамп справив враження «набагато більш шанобливого», з Путіним, ніж очікувалося.

© Associated Press

Рукостискання з Сі було зовсім іншою історією.

Джонс описав це як досить типове рукостискання Трампа, з рукою на спині. Він сказав, що в ньому була «трохи гра домінування», але деякі його частини були теплими та гостинними, «трохи братських обіймів».

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Він погодився, що прийом у Китаї був незвичайним, зазначивши, що Сі максимально скоротив дистанцію.

«Близька дистанція може бути ознакою поваги та близькості, і тут я розумію це як повагу: я зустрічаю вас щойно ви ступите на китайську територію і вітаю вас», — сказав він.

Джонс зазначив, що Трамп зробив те саме на вечері у Вашингтоні, залишивши місце на килимі, де він мав стояти, щоб зустрітися з Сі прямо зі свого автомобіля. Усі зустрічі такого роду ретельно сплановані, і їх планують як делегати Трампа, так і Сі Цзіньпіна.

«Що не можна спланувати, так це те, як люди реагують», — сказав експерт, вказуючи на натовп, шум та атмосферу як на моменти, коли з’являються жести.

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Забігаючи наперед, Джонс сказав, що Сі чітко дав зрозуміти, що хоче трохи зблизитися зі Сполученими Штатами.

Зустріч з Трампом у ту ж мить, як його нога торкнулася асфальту, не змушуючи його йти далі, ніж потрібно, — це «жест сам по собі».

Джонс також звернув увагу на поведінку обох лідерів під час виконання національних гімнів. Трамп увесь цей час зберігав військове вітання. Сі Цзіньпінь трохи відхилився вліво, ніби намагаючись не потрапляти в кадр у момент, коли увага була прикута до американського президента.

© Getty Images

Експерт припустив, що це могло бути проявом поваги до Трампа, хоча не виключив, що китайський лідер міг зробити такий рух несвідомо.

Раніше ТСН.ua зібрав все, що відомо про зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна в Китаї.

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