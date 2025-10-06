Хто допомагає Росії отримувати супутникові знімки України: експерт пояснив

Кремль / © Pexels

Реклама

Російська Федерація активно закуповує супутникові знімки території України у китайських компаній, незважаючи на наявність власного супутникового угруповання. Нині обсяг російських замовлень у цих фірм може сягати 30 мільйонів доларів.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив військовий аналітик Іван Ступак.

За його словами, цей прецедент виник ще під час битви за Бахмут, коли ПВК «Вагнер» шукала обхідні шляхи отримання розвідданих.

Реклама

«Був такий період, згадайте, коли відбувався штурм міста Бахмута і у цих вагнерівців Пригожина їх відрізали тоді від забезпечення розвідданими з боку Міністерства оборони Російської Федерації. Що вони зробили? Правильно, вони взяли гроші, яких в них було вдосталь, і пішли до китайців і купили в них супутникові знімки тих територій, які їх цікавили», — пояснив Ступак.

Аналітик підкреслив, що для китайських фірм це виключно комерційне питання.

«Наведу вам такі цифри, щоб було розуміння. Базова ціна, яка фігурує загалом для одного квадратного метру території — це близько 20 доларів… І от загалом зараз кажуть про те, що окремі китайські компанії мають замовлення від росіян на 30 млн доларів на фотографування української території. Тому ще раз, виключно гроші. Just Business», — додав експерт.

Таким чином, неякісність власної російської системи супутників та внутрішні конфлікти змушують Кремль витрачати мільйони доларів на комерційні послуги в Китаї для отримання актуальної інформації про українську територію.

Реклама

Нагадаємо, Україна почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго», які можуть летіти всього за 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км і величезну ударну силу завдяки боєголовці в 1150 кг.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не раз успішно застосовувала ракети «Нептун» і в майбутньому планує регулярне використання власних балістичних ракет.