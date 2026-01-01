- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 1 хв
Хто і як у світі зустрічав Новий рік — фото
Першими 2026 рік зустріли в Океанії та Азії, де святкування супроводжуються піротехнічними шоу та традиційними обрядами.
Першим новий рік зустрів острів Кірітіматі — частина тихоокеанської держави Кірібаті, розташованої на південь від Гаваїв і на північний схід від Австралії.
Феєрверки — чи не найпопулярніша новорічна традиція. З настанням півночі грандіозні шоу відбуваються по всьому світу — від гавані Сіднея до пляжу Копакабана в Ріо-де-Жанейро.
Як це було — дивіться фото
Україна вже четвертий рік зустріла Новий рік під час великого вторгнення Росії. Як і минулі рази, на свято Росія атакувала «Шахедами». У Луцьку, Одесі та Ковелі є руйнування енергетики, зникло світло.