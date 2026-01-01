Новий рік у Лондоні / © Associated Press

Першим новий рік зустрів острів Кірітіматі — частина тихоокеанської держави Кірібаті, розташованої на південь від Гаваїв і на північний схід від Австралії.

Феєрверки — чи не найпопулярніша новорічна традиція. З настанням півночі грандіозні шоу відбуваються по всьому світу — від гавані Сіднея до пляжу Копакабана в Ріо-де-Жанейро.

Техас / © Associated Press

Індія / © Associated Press

Вашингтон / © Associated Press

Лондон / © Associated Press

Париж / © Associated Press

Бразилія / © Associated Press

Болгарія / © Associated Press

Нігерія / © Associated Press

Польща / © Associated Press

Північна Корея / © Associated Press

Єгипет / © Associated Press

Україна вже четвертий рік зустріла Новий рік під час великого вторгнення Росії. Як і минулі рази, на свято Росія атакувала «Шахедами». У Луцьку, Одесі та Ковелі є руйнування енергетики, зникло світло.