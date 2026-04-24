Хто може усунути Путіна в РФ: Сікорський дав неочікувану відповідь

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський припускає, що війна проти України може закінчитися силовим скиненням Путіна. Він пояснив, що в історії подібні загарбницькі війни часто завершуються тим, що правителя усуває його ж найближче оточення.

Про це він розповів в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Глава польського МЗС провів аналогію між нинішньою ситуацією в Росії та історією Стародавнього Риму. Сікорський припустив, що роль преторіанської гвардії у сучасних реаліях можуть відіграти наближені до Путіна особи, які вирішать змінити політичний курс країни.

Реклама

«Колоніальні війни зазвичай закінчуються не тією командою, яка їх розпочинала. Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати вам, скільки імператорів було усунуто з надзвичайною рішучістю їхньою власною преторіанською гвардією», — заявив Радослав Сікорський.

За словами міністра, російський диктатор навряд чи зможе вести конструктивні переговори про мир. Оскільки будь-яке припинення вогню без очевидного тріумфу сприйматиметься ним як пряма загроза особистому виживанню. Дипломат припустив, що реальний мирний процес у майбутньому, ймовірно, вестиме вже наступник Путіна.

«Проблема диктаторів, які вступили у війну, полягає в тому, що вони бояться: якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою. Боюся, для Путіна невдала війна краща, ніж небезпечний для нього мир», — підсумував глава зовнішньополітичного відомства Польщі.

Сікорський наголосив, що такий стан речей робить Путіна заручником продовження бойових дій, оскільки страх перед внутрішньополітичними наслідками переважає над ризиками від продовження війни.

Реклама

