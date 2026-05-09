Хто насправді керує Іраном: що відомо про верховного лідера Моджтабу Хаменеї

Фотографія верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї / © Associated Press

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї відіграє вирішальну роль у формуванні воєнної стратегії разом із високопосадовцями Ірану. Його точні повноваження залишаються неясними, але, ймовірно, він допомагає вести переговори зі США щодо припинення війни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з даними американської розвідки.

Хоча оцінки американської розвідки вказують на те, що Хаменеї бере участь у розробці стратегії переговорів Ірану щодо дипломатичного завершення війни, одне джерело, знайоме з останньою інформацією стверджує, що є докази того, що він досить відсторонений від процесу ухвалення рішень і доступний лише епізодично.

В результаті високопосадовці Корпусу вартових ісламської революції по суті керують щоденними операціями разом зі спікером парламенту Ірану Мохаммедом Багером Галібафом, додало джерело.

«Немає жодних ознак того, що він насправді віддає накази на постійній основі, але й немає жодних доказів того, що він цього не робить», — сказало друге джерело, знайоме з оцінками американської розвідки, маючи на увазі Хаменеї.

За словами джерел, питання щодо здоров’я Хаменеї та його становища в нині розколотому іранському режимі стали викликом для адміністрації Трампа, оскільки високопосадовці США продовжують натякати, що незрозуміло, хто зараз має повноваження фактично вести переговори про припинення конфлікту.

«Їхня система все ще дуже роздроблена, і вона також нефункціональна, тому це може бути перешкодою», — заявив у п’ятницю державний секретар США Марко Рубіо, обговорюючи очікувану реакцію Ірану на останню пропозицію адміністрації Трампа щодо припинення війни.

Алі Ваез, директор іранських проектів Міжнародної кризової групи, раніше заявив CNN, що незалежно від того, чи зможе новий верховний лідер допомогти вести переговори, «система використовує його для отримання остаточного схвалення ключових загальних рішень, а не тактики переговорів».

«Система справді навмисно підкреслює участь Моджтаби, оскільки забезпечує захисний екран від внутрішньої критики… на відміну від його батька, який регулярно виходив і коментував стан переговорів. Це гарне прикриття для іранських переговірників, щоб захистити себе від критики», — додав співрозмовник видання.

В якому стані Хаменеї

Хаменеї не з’являвся на публіці з моменту отримання ним серйозних поранень під час нападу, в результаті якого на початку війни загинули його батько та кілька вищих військових лідерів країни, що призвело до спекуляцій щодо його здоров’я та ролі в іранській керівній структурі.

Хаменеї не використовує жодної електроніки для спілкування, а взаємодіє лише з тими, хто може відвідати його особисто або надсилаючи повідомлення через кур’єра.

Джерела додали, що Хаменеї залишається в ізоляції, оскільки він продовжує отримувати медичну допомогу від отриманих травм, зокрема сильних опіків з одного боку тіла, що вразили обличчя, руку, тулуб і ногу.

Мазахер Хоссейні, керівник протоколу в офісі верховного лідера Ірану, у п’ятницю заявив, що Хаменеї одужує від отриманих травм і «зараз повністю здоровий». Хоссейні додав, що стопа та поперек Хаменеї отримали легкі травми, а також, що «невеликий уламок шрапнелі влучив йому за вухо», але рани гояться.

«Слава Богу, він у доброму здоров’ї. Ворог поширює всілякі чутки та неправдиві твердження. Вони хочуть побачити його та знайти, але людям слід бути терплячими та не поспішати. Він поговорить з вами, коли настане час», — сказав Хоссейні у публічному виступі.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан на початку цього тижня повідомив іранським державним ЗМІ, що він провів двогодинну зустріч з Хаменеї, що стало першою зареєстрованою особистою зустріччю між високопосадовцем Ірану та новим верховним лідером країни.

З ким ведуть переговори США

За словами джерела, знайомого з переговорами, перед першим раундом переговорів в Ісламабаді минулого місяця віцепрезидент Джей Ді Венс звернувся до деяких партнерів з країн Перської затоки за інформацією про те, хто з решти іранських політичних та військових лідерів має повноваження вести переговори зі США та як найкраще з ними взаємодіяти.

У той час офіційні особи щонайменше однієї країни Перської затоки повідомили Венсу, що Галібаф вважався особою, яка мала такі повноваження, більше, ніж інші високопоставлені іранські діячі в КВІР та політичному крилі уряду. Галібаф очолив перший раунд переговорів зі США в Ісламабаді та зараз вважається однією з головних фігур, що представляють Ісламську Республіку.

Колишній командир Корпусу вартових ісламської революції, який брав участь у придушенні студентських протестів проти реформ, став одним з небагатьох іранських політиків, здатних мати справу як з дипломатами у військових костюмах, так і з солдатами у бойовій формі.

