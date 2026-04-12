Хто насправді переміг, а хто програв у війні США та Ірану: названо несподіваних лідерів

Хто виграв війну Трампа з Іраном / © Associated Press

Після 40 днів бойових дій на Близькому Сході США та Іран оголосили про крихке двотижневе перемир’я, однак його стабільність залишається під питанням. Попри гучні заяви Дональда Трампа про «повну перемогу», експерти все частіше ставлять під сумнів реальні результати цієї війни.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Росія та Китай — серед головних переможців

На тлі конфлікту виграли геополітичні конкуренти США — Росія та Китай. Через війну Вашингтон був змушений частково послабити санкції проти російської нафти, що дало Кремлю додаткові економічні ресурси на тлі війни проти України.

Китай, своєю чергою, зміцнив позиції як ключовий дипломатичний гравець. Пекін активно сприяв досягненню перемир’я та посилив свій вплив у регіоні, зокрема через енергетичні домовленості з Іраном.

Іран зберіг позиції попри удари

Хоча Іран зазнав значних втрат, включно з ударами по військовій інфраструктурі, режим зберігся. Країна все ще має значні запаси ракет і зберігає потенціал для подальшого розвитку ядерної програми.

Крім того, Тегеран фактично отримав нові важелі впливу — контроль над проходом через Ормузьку протоку, якою транспортується близько 20% світових енергоносіїв.

Хто ще у виграші

Серед бенефіціарів також опинилися Норвегія та Канада, які прагнуть скористатися енергетичною кризою та збільшити постачання нафти і газу до Європи та Азії.

Пакистан виступив ключовим посередником у переговорах між США та Іраном, що також підвищило його дипломатичну вагу.

США, НАТО та Європа — серед тих, хто програв

Попри військову перевагу, США зіткнулися з економічними наслідками війни. Зростання цін на енергоносії спричинило інфляцію та невдоволення всередині країни. Рейтинг Трампа впав, а сама війна викликала розкол у суспільстві.

Крім того, конфлікт оголив обмеженість впливу США: Іран не був остаточно послаблений і продовжує демонструвати військові можливості.

Серйозні наслідки відчула і НАТО. Напруження між США та союзниками зросло, а погрози Вашингтона скоротити військову присутність у Європі ставлять під сумнів майбутнє Альянсу.

Європейські країни також постраждали від енергетичної кризи — зростання цін на газ і електроенергію вже б’є по економіках та домогосподарствах.

Інші втрати

Ізраїль, який активно підтримував початок війни, не досяг ключових цілей, зокрема зміни режиму в Ірані.

Ліван зазнав одних із найбільших людських втрат через бойові дії — тисячі загиблих і поранених, сотні тисяч переміщених осіб.

Попри заяви про перемогу, війна не дала США та їхнім союзникам очікуваного результату. Натомість вона посилила позиції їхніх геополітичних суперників — насамперед Росії та Китаю — і загострила глобальні економічні та безпекові ризики.

Нагадаємо, США оголосили про блокаду Ормузької протоки. Американський президент Дональд Трамп заявив про перевірку суден і операцію проти мін після переговорів з Іраном.