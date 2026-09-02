Хто насправді пише скандальні пости Трампа: Венс несподівано зізнався

Президент США Дональд Трамп та війе-президент Джей ді Венс / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкрив несподівані деталі щодо створення публікацій на сторінці президента Дональда Трампа у соціальній мережі Truth Social. Під час недавнього інтерв’ю на подкасті Брайса Кроуфорда політик детально пояснив реальний механізм появи цих одіозних дописів.

Про це пише UNILAD.

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Хто насправді веде сторінку президента

За словами віцепрезидента, Дональд Трамп є надто зайнятою людиною, щоб цілими днями сидіти в соціальних мережах та самостійно писати ці нескінченні дописи. Насправді для створення та регулярної публікації таких повідомлень, які часто вирізняються відсутністю граматики та великою кількістю великих літер, наймають окремих помічників.

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Хоча Джей Ді Венс не назвав конкретних імен, журналісти припускають, що головною адміністраторкою в цьому процесі є 35-річна працівниця Білого дому Наталі Гарп. Прессекретарка адміністрації Керолін Левітт називає її однією з найвідданіших працівниць команди, яка заради роботи з президентом іноді навіть забуває про їжу та повноцінний сон.

Публікація мемів та скандал зі штучним інтелектом

Під час розмови ведучий подкасту та християнський євангеліст Брайс Кроуфорд висловив своє обурення щодо опублікованого раніше згенерованого зображення, на якому Трамп постав у ролі Ісуса Христа. Джей Ді Венс одразу став на захист президента, запевнивши, що американський лідер дуже поважає християн і точно не мав наміру нікого образити цим знімком.

Політик розповів, що підлеглі регулярно приносять президенту різні кумедні картинки просто для підняття настрою у вільну хвилину.

«Якщо він дійсно вважає, що це смішно, він просить когось опублікувати це, він зовсім не мав на меті насміхатися з Бога», — пояснив Джей Ді Венс.

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Нагадаємо, колишній директор із комунікацій адміністрації Дональда Трампа Ентоні Скарамуччі заявив, що президент США щодня користується косметикою і нібито особливо полюбляє бронзатор. Скарамуччі описав, який вигляд має Трамп без макіяжа.

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