Хто насправді воює за Росію, поки її власні ресурси вичерпуються – Bloomberg

Російські військові / © Associated Press

Росія стає дедалі більш залежною від іноземних бойовиків у війні проти України, оскільки її збройні сили зазнають більших втрат, ніж здатні компенсувати.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, коментуючи дані, отримані від української сторони та західних партнерів, в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Гілі, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив європейським колегам, що протягом останніх двох місяців Києву вдалося завдати Росії більше втрат, ніж Кремль зміг завербувати або мобілізувати. Це, за оцінкою британського міністра, змушує російські війська дедалі більше покладатися на тисячі іноземних найманців.

Йдеться, зокрема, про рекрутів з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу, яких, за словами Гілі, «часто вербують під фальшивими приводами та примушують до служби під тиском». Він також оцінив чисельність північнокорейських військових, залучених до бойових дій на боці Росії, приблизно у 17 тис. осіб.

Російські та українські сили переважно ведуть бої вздовж близько 1200-кілометрової лінії фронту, при цьому територіальні зміни залишаються обмеженими з першого року повномасштабної війни, яка триває вже майже чотири роки. Зростання втрат РФ, за словами західних посадовців, ставить під сумнів наратив Кремля про нібито неминучість перемоги Москви.

Федоров, за словами Гілі, окреслив мету — до літа довести щомісячні втрати Росії до 50 тис. осіб. Західні чиновники вважають, що такий рівень втрат може змусити президента РФ Володимир Путін вдатися до нової форми мобілізації. Водночас Путін уникає повторення призову 300 тис. резервістів у 2022 році, який спричинив масовий виїзд громадян з країни та зростання суспільного невдоволення.

За даними Bloomberg, у січні Росія зазнала приблизно на 9 тис. більше втрат на полі бою, ніж змогла компенсувати. Президент України Володимир Зеленський навів цифру у 30 тис. загиблих російських військових за січень.

«Путіна це зараз не хвилює, але є межа, на якій він почне перейматися», — заявив Зеленський у суботу на Мюнхенській конференції.

Російська влада офіційно не розкриває дані про військові втрати, хоча Путін і представники командування публічно заявляють, що вони значно менші, ніж в України. Водночас російські військові блогери дедалі частіше повідомляють про надмірні втрати, пов’язуючи їх з наказами штурмувати добре укріплені українські позиції.

За оцінками західних посадовців, упродовж минулого року Росія могла втратити близько 415 тис. осіб убитими та пораненими, що лише трохи менше за показник попереднього року. Загальні втрати РФ від початку повномасштабної війни перевищили 1,2 млн осіб. У грудні середній рівень втрат оцінювався у 1130 осіб на добу — близько 35 тис. на місяць. Зростання втрат пов’язують, зокрема, з ефективнішими діями українських безпілотників.

Попри це, російські війська змогли просунутися на окремих ділянках фронту, зокрема в районах Покровська та Мирнограда в Донецькій області, а також продовжують масовані ракетні та дронові удари по енергетичній інфраструктурі України.

Західні посадовці вважають, що Росія здатна продовжувати бойові дії протягом усього 2026 року завдяки кампаніям з вербування, нарощуванню промислового виробництва та підтримці з боку таких країн, як Китай.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час виступу в Мюнхені наголосив, що, попри величезні втрати, Росія зберігає здатність переозброюватися та відновлювати війська, а у разі укладення мирної угоди цей процес може лише прискоритися, посиливши загрози для Європи.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що активне застосування дронів розширило зону бойових дій уздовж фронту на 15–20 км.

«Це важливе нагадування для всіх нас, що Україна перебуває під величезним тиском — не лише цивільні та міста, а й лінія фронту. Проте вони відвойовують частину територій та міст», — сказав Гілі. Він також зазначив, що на окремих ділянках співвідношення втрат зросло з 6 до 25 росіян на одного українського військового.

«Путін любить створювати враження невпинного та неминучого прогресу, але він слабший, ніж був, і більше, ніж будь-коли, залежить від іноземних найманців», — підсумував міністр оборони Великої Британії.

Нагадаємо, Росія продовжує залучати військових КНДР до війни проти України. За даними ГУР МОУ, північнокорейські підрозділи перебувають у Курській області, де під командуванням російських офіцерів ведуть артилерійський вогонь, коригують удари РСЗВ та здійснюють розвідку.

У підрозділах ЗС РФ у Донецькій області фіксують масовий саботаж через наказ командування перейти на контрольований спецслужбами месенджер «MAX». За даними руху «АТЕШ», військові побоюються тотального стеження та кримінальних справ, тому ігнорують вимогу або готують «показові» телефони лише для перевірок.