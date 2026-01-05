ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
612
Час на прочитання
1 хв

Хто поїде на переговори щодо України від США: Білий дім оголосив представників

США відправляють до Парижа Віткоффа і Кушнера. Вони вкотре візьмуть участь у переговорах щодо України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Хто поїде на переговори щодо України від США: Білий дім оголосив представників

США визначили представників на переговорах щодо України в Парижі / © Associated Press

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлятимуть Сполучені Штати на переговорах щодо України, які відбудуться цього тижня в Парижі.

Про це 5 грудня повідомив представник Білого дому, передає reuters.

Як зазначається у повідомленні, обидва посадовці візьмуть участь у дипломатичних консультаціях, «присвячених ситуації навколо війни в Україні».

Нагадаємо, наприкінці 2025 року в ЄС виник дисбаланс між двома великими європейськими державами — Німеччиною та Францією. Йшлося навіть про те, що "Макрон зрадив Мерца". Так писали західні ЗМІ.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не зміг переконати представників держав ЄС використати 210 млрд євро заморожених російських активів для допомоги Україні через відсутність підтримки від ключового союзника — президента Франції Еммануеля Макрона.

