Хто поїде на переговори щодо України від США: Білий дім оголосив представників

США визначили представників на переговорах щодо України в Парижі / © Associated Press

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлятимуть Сполучені Штати на переговорах щодо України, які відбудуться цього тижня в Парижі.

Про це 5 грудня повідомив представник Білого дому, передає reuters.

Як зазначається у повідомленні, обидва посадовці візьмуть участь у дипломатичних консультаціях, «присвячених ситуації навколо війни в Україні».

