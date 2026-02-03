Хто поїде на переговори до Абу-Дабі: Білий дім розкрив склад американської делегації

У Білому домі підтвердили участь Кушнера і Віткоффа в новому раунді переговорів / © Associated Press

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і радник Дональда Трампа Джаред Кушнер 4 лютого візьмуть участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила про це 3 лютого.

«Президент продовжує активно займатися дипломатією, щоб покласти край цій війні. Саме тому спецпосланець Віткофф і Джаред Кушнер завтра перебуватимуть в Абу-Дабі для проведення ще одного раунду тристоронніх переговорів», — наголосила Левітт.

Вона зазначила і вкотре нагадала, що тристоронні переговори, які відбулися раніше, мають історичний характер.

«Ніколи раніше всі три наші країни не могли по-справжньому сісти за стіл переговорів, щоб просунутися вперед на шляху до миру. Спецпосланць Віткофф, Кушнер і президент Трамп зробили неможливе в питанні миру на Близькому Сході, і я знаю, що вони прагнуть зробити те саме й щодо російсько-української війни», — заявила вона.

Раніше в ЗМІ йшлося, що з американського боку в переговорах мав брати участь лише Стів Віткофф.

Що відомо про переговори в ОАЕ

Зазначимо, у Кремлі повідомили, що російську делегацію очолить начальник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков. Також там наголосили, що склад переговорників буде таким самим, як на попередніх зустрічах.

Своєю чергою Рустем Умєров зауважив, що переговори в Абу-Дабі будуть розділені на два етапи. Спершу — двостороння зустріч зі США за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

А згодом має відбутися тристороння зустріч із представниками Росії, які мають мандат на обговорення військово-політичних тем. За результатами цих раундів секретар РНБО доповість президентові України.

Днями український президент Зеленський повідомив, що двостороння угода про гарантії безпеки між Україною та США вже готова.