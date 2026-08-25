Хто прибув до Москви на військовому літаку США: деталі загадкового візиту

Джон Реткліфф / © Associated Press

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До Москви на військовому літаку США прибув директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф.

Про це повідомила кореспондентка CBS News Дженніфер Джейкобс.

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За її даними, саме Реткліфф перебував на борту американського військово-транспортного літака, який 25 серпня приземлився в московському аеропорту «Внуково».

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З ким глава ЦРУ планує зустрічатися в російській столиці та які теми можуть обговорюватися, наразі невідомо.

Це перший візит очільника ЦРУ до Росії з 2021 року. Тоді представники американської розвідки намагалися з’ясувати наміри Володимира Путіна за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Загадковий рейс до Москви

Раніше стало відомо, що у вівторок, 25 серпня, до Москви несподівано прилетів військово-транспортний літак ВПС США.

Ймовірно, йдеться про Boeing C-17 Globemaster III з бортовим номером RCH4555. За даними сервісів відстеження польотів, літак вилетів із Риги о 08:50 за київським часом і згодом приземлився у «Внуково».

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Перед цим борт прибув до столиці Латвії з американського Кемп-Спрінгса. Там розташована авіабаза Ендрюс — одна з ключових військових баз США та місце базування президентського літака Air Force One.

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