Хто розпочав війну з Іраном: Трамп знайшов “цапа відбувайла”

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 23 березня, під час виступу в Теннессі спробував перекласти відповідальність за ескалацію конфлікту з Іраном на свого міністра оборони Піта Гегсета. Водночас Тегеран назвав заяви Трампа про мирні переговори фейком та відповів новою хвилею ракетних ударів.

Про це пише The Independent.

Хто ініціював військову операцію

Під час круглого столу в Мемфісі Трамп розповів нову версію подій, що передували початку операції «Епічна лють» 28 лютого. За його словами, він зателефонував Гегсету та іншим високопосадовцям, щоб обговорити загрозу з боку Ірану.

«І Піте, я думаю, ти тоді перший заговорив і сказав: “Давайте зробимо це“, тому що ви не можете дозволити їм мати ядерну зброю», — процитувало видання слова Трампа.

Сам Гегсет наразі став публічним обличчям цього конфлікту, регулярно виступаючи з агресивною риторикою на брифінгах у Пентагоні та вихваляючи «смертоносність» армії США.

Спростування переговорів та нові удари

Раніше того ж дня Трамп заявляв про «дуже хороші та продуктивні» переговори щодо припинення вогню з Тегераном, які нібито вели американські дипломати Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Проте спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф категорично це заперечив, назвавши слова американського лідера маніпуляцією, щоб заспокоїти нафтові ринки.

У відповідь на заяви Вашингтона, Іран у понеділок ввечері запустив нову хвилю ракетних ударів по союзниках США та Ізраїлю, що викликало спрацювання сирен повітряної тривоги в Тель-Авіві та інших містах.

Наслідки та виправдання

Адміністрація Трампа наводила різні аргументи для виправдання ударів, зокрема попередження спроб Тегерана створити ядерну бомбу. Головної мети операції дійсно було досягнуто — у перший же день було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї, що поклало край його 47-річному правлінню.

Проте наслідки виявилися вкрай важкими: бойові дії спровокували удари у відповідь, загибель 13 американських військовослужбовців та стрімке зростання світових цін на пальне через блокування Іраном Ормузької протоки. І хоча Трамп публічно дивується «неочікуваній» реакції Тегерана, журналісти наголошують, що розвідка попереджала його саме про такий жорсткий сценарій розвитку подій.

Нагадаємо, Трамп націлений на масштабну угоду з Іраном задля припинення конфлікту на Близькому Сході. Однак ізраїльські посадовці скептично оцінюють шанси на успіх.