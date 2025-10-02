Хто скинен Путіна: відомий публіцист дав відповідь

Кремлівський диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

В Росії існує група «ультрапатріотів», яка незадоволена діями Володимира Путіна. Там вже натякають, що російський диктатор мав би по-іншому вчинити щодо війни.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, в цих «ультрапатріотів» зараз панічне відчуття щодо того, як йде війна проти України. Вони роздратовані через Путіна.

Хто може скинути Путіна?

На думку Піонтковського, одним з тих, хто міг би скинути Путіна, є депутат державної думи Росії Костянтин Затулін. Він упродовж 15 років розвивав антиукраїнську компанію. До його табору входить, до прикладу, пропагандист Дмитро Рогозін.

Реклама

Затулін нещодавно говорив на російському телебаченні, що війна йде погано. Він вважає, якщо вони не можуть чогось досягнути, то зараз краще піти на перемир’я. І готуватися до наступної війни.

«Коли у нього спитали — хто ж винуватий у цьому? Той відповів, що за все відповідає верховний головнокомандувач (Путін — ред). Путіна зрівнюють зі Сталіним. І це дійсно так, якщо враховувати його ставлення до звичайних людей. Але в нього немає влади щодо своїх людей», — вважає Піонтковський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, що під час спілкування з російським лідером він не стримувався у виразах щодо тривалості війни, яка, на його думку, мала б закінчитися дуже швидко. Він дорікнув Путіну тим, що війна замість того, щоб закінчитися за кілька днів, затягнулася вже на чотири роки.

«Я сказав йому: „Ти маєш поганий вигляд. Ти вже 4 роки ведеш війну, яку погрожував закінчити за тиждень. Ти що, паперовий тигр?“ І це шкода, але я думаю, що зрештою ми це закінчимо», — сказав президент США.