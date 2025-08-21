Хто справжній господар у Кремлі: Кубілюс поставив незручне запитання щодо російської влади

Президент РФ Володимир Путін та очільник МЗС Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Єврокомісар з питань безпеки та космосу Андрюс Кубілюс висловив сумніви щодо того, хто насправді керує у Кремлі, а також назвав єдину причину російської агресії.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Кубілюс висловив свої сумніви щодо можливості ведення переговорів з російським диктатором, коли після його зустрічі з Трампом глава МЗС РФ Сергій Лавров публічно заперечив усі обіцянки, дані Путіним на двосторонній зустрічі.

«Як можна вести будь-які переговори з Путіним, якщо після зустрічі Путіна і Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі? Можливо, Путін не справжній господар у Кремлі?» — написав єврокомісар.

Кубілюс також звернув увагу на заяву Путіна про готовність зупинити війну проти України, якщо буде досягнута домовленість «усунути всі першопричини конфлікту». На думку єврокомісара, Путіну варто пам’ятати, що єдиною «першопричиною» російської агресії є сам авторитарний та агресивний режим Путіна.

«Тільки російський народ може „усунути всі першопричини конфлікту“», — підсумував Андрюс Кубілюс.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва підтримує принципи безпеки, погоджені в Стамбулі 2022 року, а пропозиції Європи щодо України та спроби впливати на перебіг переговорів є «безперспективними» та неприйнятними.

До того ж, за словами Лаврова, коли і якщо будуть підписані майбутні угоди з Україною, постане питання легітимності українських підписантів. Водночас Кремль сподівається на продовження співпраці зі США у врегулюванні конфлікту.

Лавров також зазначив, що Путін нібито готовий зустрітися з Зеленським. Але зустріч відбудеться тільки тоді, коли всі ключові питання, що потребують обговорення на найвищому рівні, будуть ретельно підготовлені. Водночас він не уточнив, про які саме питання йдеться.

Водночас Лавров не забув знову звинуватити Україну у небажанні миру. Російський міністр заявив, що позиція України свідчить про відсутність інтересу до тривалого та стабільного врегулювання конфлікту. А українська влада нібито намагається зірвати плани Трампа щодо мирного врегулювання конфлікту.