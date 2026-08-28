Хто стане наступною жертвою РФ після України: експерт назвав країни, які можуть опинитися під ударом

Путін / © ТСН

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Після завершення російсько-української війни Кремль може піти на нову ескалацію, однак найбільша загроза буде не для країн НАТО, а для держав Кавказу та Центральної Азії.

Про це в етері «Еспресо» заявив політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві Андреас Умланд.

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«Буде інша ситуація, коли закінчиться російсько-українська війна. Ось тоді може бути нова ескалація. І, мабуть, це може бути в балтійських країнах», — сказав Умланд.

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Водночас експерт вважає, що значно небезпечнішою після завершення війни може стати ситуація для держав Кавказу та Центральної Азії, оскільки вони, на відміну від країн Балтії, не перебувають під захистом НАТО.

«Навіть після російсько-української війни, коли, мабуть, Кремль захоче стартувати нову війну, це, скоріше, будуть не країни-члени НАТО, в яких така нова війна почнеться», — наголосив Умланд.

За його словами, наразі побоювання щодо початку повномасштабної війни Росії проти НАТО перебільшені. РФ не має достатніх ресурсів навіть для досягнення своїх цілей у війні проти України, тому відкриття другого фронту для неї було б надто складним.

Водночас ресурсів Москви достатньо для продовження гібридної війни проти держав ЄС і НАТО. Умланд згадав, зокрема, використання дронів, дезінформацію, шпигунську діяльність та інші гібридні операції.

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Політичний експерт також припустив, що погрози можливою війною Росії із Заходом можуть бути способом психологічного тиску на західні країни, аби змусити їх зменшити підтримку України.

«Якщо ви будете підтримувати Україну, тоді ми почнемо вже війну з вами. І це такий психологічний трюк», — пояснив Умланд.

На його думку, розмови про можливу повномасштабну війну Росії з НАТО зараз грають на користь Москви та відволікають увагу від російсько-української війни.

Нагадаємо, Росія готується випускати більше балістичних ракет. Україна вже б’є по виробництву.

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