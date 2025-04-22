ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Хто стане наступним Папою Римським: стало відомо про лідира

Кардинал П’єтро Паролін очолює рейтинг ймовірних наступників Папи Римського на платформі передбачень Polymarket.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ватикан

Ватикан / © Associated Press

Розгортається активне обговорення можливої зміни глави Католицької церкви після смерті Папи Римського Франциска.

Це помітно на платформі децентралізованих передбачень Polymarket.

Питання "Хто буде наступним Папою?" зібрало понад 2,8 мільйона доларів обсягу ставок, свідчачи про високий інтерес до теми.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Станом сьогодні найімовірнішим кандидатом користувачі вважають:

  • П’єтро Паролін (держсекретар Ватикану) — 37%;

  • Луїс Антоніо Тагле (кардинал з Філіппін) — 26,8%;

  • Петер Ердо (архієпископ Будапешта) — 7,6%;

  • Пітер Терксон (кардинал з Гани) — 6,8%.

Графік показує різке зростання інтересу до кандидатів упродовж останньої доби, що може свідчити про появу нових чуток або залаштункових сигналів з Ватикану.

Polymarket працює на блокчейні та дозволяє користувачам з усього світу робити ставки на події майбутнього, що робить її своєрідним "барометром очікувань" у глобальній політиці, науці та культурі.

Цей ринок передбачення не лише фінансовий, але й соціально-інформаційний — він відображає настрої активної частини суспільства в режимі реального часу.

Нагадаємо, Папа помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта 21 квітня вранці о 7:35.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie