Памʼятник у Варшаві з написом "Slava UPA" / © із соцмереж

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У Польщі затримали шістьох людей, яких підозрюють у нанесенні написів «Слава УПА» на пам’ятниках у Варшаві та шахрайстві. За даними слідства, вони могли виконувати завдання російських спецслужб у складі організованої групи.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

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Написи «Слава УПА» на пам’ятниках у Польщі: що відомо про інцидент

Поліція встановила, що написи на трьох пам’ятниках у Варшаві можуть бути пов’язані між собою. На це вказували однаковий колір фарби та характерний зміст графіті.

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Слідчі вийшли на двох чоловіків, яких також підозрюють у шахрайстві за схемою видавання себе за іншу особу. За даними поліції, у ніч проти 14 листопада вони нанесли написи на три пам’ятники у Варшаві. За виконану роботу їм нібито мали заплатити загалом 1000 злотих.

«Замовлення та інструкції щодо графіті мали передаватися через месенджер», — зазначили польські правоохоронці.

Слідство також з’ясувало, що замовники шукали виконавців для нанесення подібних написів на пам’ятниках у Вроцлаві, пов’язаних із Волинською трагедією. За таку роботу пропонували 1000 доларів.

Справа про графіті у Польщі: кого затримали та які підозри висунули

За даними RMF24, у справі про пошкодження пам’ятників у Варшаві затримали 32-річного поляка та 16-річного українця. Поляку висунули звинувачення у співпраці з іноземною розвідкою проти Польщі, оскверненні пам’ятника та шахрайстві. Суд узяв його під варту на три місяці.

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Неповнолітнього українця підозрюють у пошкодженні пам’ятників і шахрайстві. Суд у справах сім’ї направив його до центру тимчасового утримання на три місяці.

Ще одного 30-річного українця затримали поблизу кордону з Німеччиною. Його також узяли під варту на три місяці, але підозрюють лише в окремих епізодах шахрайства.

Як польська поліція вийшла на ймовірних замовників і зв’язок із РФ

Під час розслідування правоохоронці встановили, що графіті могли наносити на замовлення, а гроші виконавцям переказували через посередників. Один із телефонних номерів ймовірного замовника належав 24-річному громадянину України.

Поліцейські вирушили за його адресою в Новому Санчі. Там вони знайшли чоловіка та його 19-річного брата. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, ноутбуки, планшети, SIM-картки, готівку в різних валютах і банківські картки. Обох чоловіків затримали та доправили до Варшави.

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Того ж вечора правоохоронці провели обшук у Вроцлаві, де проживав 31-річний українець, якого також перевіряють на причетність до справи. У його помешканні знайшли електронне обладнання, банківські картки та наркотики.

«Підозрювані могли діяти у складі організованої групи та виконувати завдання російських спецслужб», — йдеться у матеріалах справи.

24-річному та 31-річному чоловікам оголосили підозри в участі в організованій злочинній групі, роботі на іноземну розвідку та оскверненні пам’ятника. Прокуратура просила взяти їх під варту на три місяці, однак суд не застосував до них запобіжних заходів. Згодом чоловіків депортували з Польщі.

Їхньому 19-річному спільнику висунули звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні. Наразі він перебуває під наглядом поліції. Йому заборонили виїжджати за межі країни та контактувати з іншими фігурантами справи.

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали 17-річного українця, якого підозрюють у нанесенні написів «Слава УПА» на пам’ятники в польському Тримісті. За версією слідства, хлопець міг виконувати завдання, отримані через Telegram. Йому нібито доручили нанести графіті та розмістити QR-коди на монументах, за що обіцяли заплатити 500 доларів.

Польські правоохоронці перевіряли, чи міг неповнолітній діяти не самостійно, а за вказівками інших осіб. В українському посольстві припускали, що за такими провокаціями може стояти Росія, яка намагається погіршити відносини між Україною та Польщею.

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