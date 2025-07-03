Пентагон нікого не попередив про зупинку допомоги Україні / © Getty Images

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Рішення Пентагону про призупинення постачання деяких видів зброї Україні «застало зненацька» навіть людей, які зазвичай добре поінформовані про такі питання, зокрема членів Конгресу та ключових європейських союзників.

Про це пише Politico з посиланням на слова шести поінформованих джерел.

Видання зазначає, що високопосадовець Міноборони Елбрідж Колбі мав надмірний вплив на ухвалення цього рішення — саме він разом із вузьким колом радників ініціював зупинку.

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Члени обох партій в Конгресі були приголомшені. Дехто заявив, що законодавців навіть не попередили, хоча це було б обовʼязковим перед замороженням уже схвалених постачань. Навіть союзники Дональда Трампа були розчаровані — вони звинуватили Колбі в тому, що він просував це рішення без координації з адміністрацією та іншими посадовцями. Це все відбулося у той час, коли значне скорочення Ради національної безпеки фактично паралізувало цей колись впливовий орган.

«Я думаю, що це рішення ухвалив виключно директор з політики Міноборони — Колбі. У нас фактично немає радника з нацбезпеки. Я навіть не певен, що держсекретар Марко Рубіо був у курсі. У Білому домі — внутрішні розбіжності», — сказав конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Про те, що Міноборони не узгоджувало рішення з Держдепом, каже ще один американський чиновник. Ще два джерела підтвердили, що керівництво Пентагону не порадилося ані з Держдепом, ані з посольством США в Києві, ані з групою спецпредставника Кіта Келлога перед тим, як скасувати відправку критично важливих озброєнь, що вже перебували в Польщі. Дехто зі Спільного штабу Збройних сил США теж виступав проти призупинення.

«Для мене це було дуже несподівано, бо ця адміністрація взагалі з нами не комунікує», — сказав конгресмен-демократ Адам Сміт.

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Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, член Комітету з розвідки, надіслав Трампу запит на терміновий брифінг від Білого дому та Міноборони стосовно паузи у військовій допомозі.

Водночас у Білому домі та Держдепі відкинули твердження, що ця пауза стала несподіванкою.

Що передувало

Вашингтон призупинив постачання зброї для Сил оборони, і це поглиблює занепокоєння Києва, адже ворожі атаки лише зростають. Серед іншого захисники не отримують і ракети ППО, що безпосередньо вплине на здатність відбиватись від обстрілів.

У Пентагоні, однак, заявили, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні, натомість Трампу запропонують варіанти подовження військової допомоги, які відповідають його цілям закінчити війну.

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«Міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти військової допомоги Україні, що відповідають його меті покласти край цій трагічній війні», — заявив журналістам прессекретар Пентагону Шон Парнелл.

Він пояснив, що військове відомство здійснює аналіз можливостей, щоб переконатися, що військова допомога США відповідає пріоритетам адміністрації Трампа.

WSJ вважає, що відмова США постачати Україні найважливіші ракети-перехоплювачі Patriot є «нищівним ударом» по спробах українців захиститися від дедалі смертоносніших і сильніших атак Росії.

Вона відбулася у вкрай невдалий для України час. Ще до ухвалення цього рішення Київ ледве протистояв російським технологіям, тактиці і чисельності військ, наголошує видання.

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Росія вже розгорнула маневрені балістичні ракети, здатні ухилятися від радарів Patriot, і запускає рекордну кількість безпілотників. Призупинення поставок перехоплювачів зі США посилить тиск на Україну ще більше, вказує WSJ.