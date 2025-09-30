Хто з країн ЄС найбільше купує російський газ: подробиці

Російський газ / © Associated Press

Чотири ключові країни Євросоюзу — Франція, Іспанія, Бельгія та Нідерланди — витратили на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) значно більше коштів, ніж надали двосторонньої допомоги Україні за той самий період.

Про це повідомили у Greenpeace.

З 2022 року по червень 2025 року ці країни заплатили Росії за газ 34,3 мільярда євро. Для порівняння, їхня двостороння підтримка України становила лише 21,2 мільярда євро. Цей фінансовий дисбаланс демонструє суперечливість європейської політики, оскільки імпорт газу забезпечує Кремлю мільярдні податкові надходження.

Зокрема, російський проєкт Yamal LNG отримав $40 мільярдів доходу у 2022–2024 роках. З яких приблизно $9,5 мільярда пішло до російського державного бюджету як податок на прибуток. Європейські енергетичні гіганти, такі як TotalEnergies (Франція), SEFE (Німеччина) та Naturgy (Іспанія), мають довгострокові контракти з цим проєктом і значно сприяли цим доходам.

Найбільшим імпортним хабом російського СПГ в ЄС є термінал Зебрюгге в Бельгії, який у першій половині 2025 року імпортував 3,3 мільярда кубометрів газу. Загалом, вісім країн ЄС — Бельгія, Франція, Греція, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Словаччина та Іспанія — продовжують купувати російський газ.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки отримали від європейських країн обіцянку, що до кінця 2026 року вони повністю припинять придбання газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що президент США Дональд Трамп не звертався до Угорщини з вимогою припинити закупівлю російської нафти.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп закликав Туреччину обмежити імпорт енергоносіїв з Росії. Продаж Вашингтоном винищувачів-невидимок союзнику з НАТО залежить від підтримки з боку Анкари американських цілей.