Хто з українців більше не зможе отримати тимчасовий захист: нові правила у ЄС

Нові правила тимчасового захисту / © ТСН

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Європейська комісія опублікувала роз’яснення до Імплементаційного рішення Ради ЄС 2026/1912, яке запроваджує додаткові вимоги для українців, що вперше оформлюють тимчасовий захист у Євросоюзі. Тепер новоприбулим біженцям необхідно документально підтверджувати законність виїзду з України та дотримання військових обов’язків.

Про це йдеться в імплементаційному рішенні Ради ЄС.

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Тимчасовий захист для українців: кому його тепер не видаватимуть і які будуть перевірки

Головним критерієм для отримання прихистку стало офіційне проходження прикордонного контролю під час виїзду з України. Для держав ЄС, які межують з Україною, діє презумпція легальності: якщо українські прикордонники дозволили людині залишити територію держави, це вважається достатнім доказом дотримання правил.

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«Коли громадянин звертається на зовнішньому кордоні Союзу, то він має розглядатися як особа, яка відповідає критеріям права відповідно до Рішення Ради 2026/1912 і, отже, має мати можливість отримати статус тимчасового захисту, за умови, що відповідна особа підпадає під сферу дії статусу», — йдеться в документі.

Для інших країн ЄС підтвердженням законного перетину також слугує офіційний пункт пропуску. Мандрівникам радять обов’язково просити у прикордонників штамп про виїзд у паспорті, проставлений не пізніше ніж за 90 днів до подачі заявки.

У разі відсутності відмітки або виникнення сумнівів європейські органи вимагатимуть паперові чи електронні документи — зокрема, витяг із застосунку «Резерв+», що підтверджує виконання чи звільнення від військових обов’язків.

При цьому довідку потрібно подавати із засвідченим перекладом англійською чи іншою мовою, який можна заздалегідь оформити в Україні або через консульства за кордоном.

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Нововведення стосуються виключно тих українців, які звертаються по захист після набуття чинності рішенням Ради ЄС. Ті, хто вже оформив статус або втратив його раніше, проходять процедуру за іншими умовами.

Водночас нові правила не поширюються й на осіб, які подали заявку, але ще чекають на рішення. Хоча формально нові критерії поширюються на всіх дорослих, у МЗС запевняють, що масових вимог щодо пред’явлення «Резерв+» до жінок немає, проте військовозобов’язані українки в окремих випадках також можуть зіткнутися з необхідністю підтвердити свій статус.

Наразі перевірки за новими правилами тривають по всій території Європейського Союзу.

Кого можуть депортувати з ЄС

Нагадаємо, що попри продовження тимчасового захисту для українців у ЄС до березня 2028 року, цей статус не гарантує права на перебування за будь-яких обставин.

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Депортація загрожує особам, які незаконно перетнули кордон Шенгенської зони, вчинили кримінальні правопорушення чи становлять загрозу безпеці, а також тим, хто використав підроблені документи або надав неправдиві відомості.

Примусове видворення з ЄС не обов’язково здійснюється безпосередньо в Україну — порушника можуть повернути до третьої країни. Крім того, у таких випадках зазвичай встановлюють заборону на в’їзд до ЄС, інформацію про яку вносять до Шенгенської інформаційної системи (SIS). Конкретні процедури та підстави для цього визначаються законодавством кожної країни перебування.

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