Хто зараз має найбільший ядерний арсенал у світі: рейтинг по країнах

Дізнайтеся, які країни мають найбільші арсенали, хто нарощує боєголовки та як змінюється світова ядерна карта.

Ядерна зброя

Ядерна зброя / © Associated Press

У лютому цього року завершився термін дії американо-російського договору про ядерну зброю, який діяв понад 50 років. Це вперше зняло обмеження на арсенали обох країн. Росія заявила, що готова дотримуватися обмежень останнього договору СНВ-3, якщо США будуть робити те ж саме. Водночас Вашингтон наполягає, що новий договір повинен включати Китай, а Пекін відкидає будь-які пропозиції про переговори.

Про це йдеться в матеріалі Visual Capitalist.

Країна / Резерв ядерних боєголовок / Запас ядерних боєголовок / Зміна запасів у 2020-2025 роках. / © Фото з відкритих джерел

За даними Федерації американських вчених, разом США та Росія володіють 83% усіх накопичених ядерних боєголовок і близько 86% всього світового арсеналу.

За останні п’ять років запаси США скоротилися на 1,3%, тоді як російські практично не змінилися. Водночас експерти вважають, що Росія може нарощувати свій арсенал.

Китай посідає третє місце у світі за темпами зростання ядерних озброєнь. З 2020 року кількість боєголовок у країні зросла з 350 до 600. 2024 року Пекін продемонстрував свої ядерні ракети на параді, а деякі оцінки прогнозують, що до 2030 року арсенал Китаю може сягнути 1000 боєголовок.

Індія наразі займає шосте місце у світі за кількістю ядерних боєголовок — 180 одиниць, зростання за останні п’ять років склало 20%. Пакистан також нарощує свій арсенал, хоча менш активно.

Експерти звертають увагу: нинішнє розширення ядерних арсеналів відкидає 40-річну тенденцію до скорочення запасів. Це означає, що світ поступово виходить із двополярної стабільності часів холодної війни і рухається до більш складної та багатополярної ядерної ери.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Європа вперше з часів Холодної війни серйозно обговорює створення власного потенціалу ядерного стримування.

