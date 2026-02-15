- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 745
- Час на прочитання
- 2 хв
Хто зараз має найбільший ядерний арсенал у світі: рейтинг по країнах
Дізнайтеся, які країни мають найбільші арсенали, хто нарощує боєголовки та як змінюється світова ядерна карта.
У лютому цього року завершився термін дії американо-російського договору про ядерну зброю, який діяв понад 50 років. Це вперше зняло обмеження на арсенали обох країн. Росія заявила, що готова дотримуватися обмежень останнього договору СНВ-3, якщо США будуть робити те ж саме. Водночас Вашингтон наполягає, що новий договір повинен включати Китай, а Пекін відкидає будь-які пропозиції про переговори.
Про це йдеться в матеріалі Visual Capitalist.
За даними Федерації американських вчених, разом США та Росія володіють 83% усіх накопичених ядерних боєголовок і близько 86% всього світового арсеналу.
За останні п’ять років запаси США скоротилися на 1,3%, тоді як російські практично не змінилися. Водночас експерти вважають, що Росія може нарощувати свій арсенал.
Китай посідає третє місце у світі за темпами зростання ядерних озброєнь. З 2020 року кількість боєголовок у країні зросла з 350 до 600. 2024 року Пекін продемонстрував свої ядерні ракети на параді, а деякі оцінки прогнозують, що до 2030 року арсенал Китаю може сягнути 1000 боєголовок.
Індія наразі займає шосте місце у світі за кількістю ядерних боєголовок — 180 одиниць, зростання за останні п’ять років склало 20%. Пакистан також нарощує свій арсенал, хоча менш активно.
Експерти звертають увагу: нинішнє розширення ядерних арсеналів відкидає 40-річну тенденцію до скорочення запасів. Це означає, що світ поступово виходить із двополярної стабільності часів холодної війни і рухається до більш складної та багатополярної ядерної ери.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Європа вперше з часів Холодної війни серйозно обговорює створення власного потенціалу ядерного стримування.