Хто зірвав ядерні переговори США та Ірану: Bloomberg дізнався деталі

Наслідки удару Ізраїля по Лівану / © Associated Press

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Запланований на п’ятницю старт стратегічних переговорів між США та Іраном у Швейцарії офіційно відкладено.

Як повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела, причиною зриву раунду дипломатії стало нове масштабне загострення бойових дій між Ізраїлем та ліванським угрупованням «Хезболла».

Хто та як зірвав переговори?

Офіційний Тегеран ухвалив рішення в останній момент не відправляти свою делегацію до Швейцарії. Іранська сторона наполягала, що передумовою діалогу має стати повне припинення військової операції Ізраїлю в Лівані. Оскільки бої в регіоні не вщухли, Іран вирішив «поставити зустріч на паузу».

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Проте за лаштунками зриву стоїть глибший конфлікт союзників:

Тактика Ірану: за словами експертів (зокрема Білаля Бассіуні з Pangea-Risk), затягуванням часу Тегеран намагається змусити США тиснути на Тель-Авів. Якщо Іран погодиться на переговори під акомпанемент ударів по Лівану, він втратить свій головний важіль впливу.

Позиція Ізраїлю (Беньямін Нетаньягу): Попри нові спроби США оголосити режим припинення вогню, ЦАХАЛ продовжує жорсткі атаки. Ізраїль категорично відмовляється виводити війська з прикордоння, доки «Хезболла» становить загрозу. Це викликає лють у Вашингтоні.

За даними журналістів, Дональд Трамп у телефонних розмовах навіть не цурався нецензурної лексики на адресу прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, звинувачуючи його в тому, що ізраїльські ескалації буквально знищують мирний меморандум з Іраном.

Удар по Трампу та ціні на нафту

Цей зрив став болючим політичним ударом для президента США Дональда Трампа. Раніше він підписав меморандум про взаєморозуміння з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Попри критику всередині Штатів, Трамп обіцяв, що ця угода відкриє заблоковану через санкції Ормузьку протоку та врятує світ від глобальної економічної кризи.

У суботу Трамп написав у Truth Social, що Іран «абсолютно розбитий у військовому плані», але згодом на авіабазі Ендрюс оптимістично додав, що сторони ще мають час домовитися: «Інакше ми зробимо речі, які їх не порадують, але не думаю, що до цього дійде».

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США вже підготували для Ірану фінансовий «пряник» — через Катар планується розморозити перші $6 млрд із $100-мільярдних активів Тегерана для купівлі гуманітарних товарів.

Військова хроніка

На тлі дипломатичного колапсу ситуація на Близькому Сході залишається критичною:

Лише за останню п’ятницю в Лівані внаслідок ізраїльських ударів по 80 об’єктах «Хезболли» загинуло щонайменше 47 людей. Ізраїль своєю чергою втратив чотирьох військових, зокрема командира батальйону, після того, як бойовики випустили понад 50 снарядів.

Світові ринки нафти миттєво відреагували на невизначеність: ціна на нафту марки Brent зросла до $80 за барель.

Попри те, що американська делегація на чолі зі спецпосланцем Стівом Віткоффом готова вилетіти до Швейцарії в будь-який момент, нова дата початку переговорів досі залишається невідомою. Більшість атомних експертів сходяться на думці: передбачених меморандумом 60 днів тепер точно не вистачить для укладання повноцінної ядерної угоди.

Нагадаємо, у п’ятнцю, 19 червня, на тлі раптового загострення ситуації в Ормузькій протоці з’явилися повідомлення про попереджувальні постріли та повне блокування морського транзиту з боку Ірану. Корпус вартових ісламської революції через радіозв’язок наказав усім суднам триматися подалі від цієї акваторії задля їхньої власної безпеки.через цю несподівану ескалацію та взаємні обстріли заплановані у Швейцарії мирні переговори між США та Іраном були відкладені. Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір раніше взагалі закликав до того, щоб увесь Ліван палав у вогні після цих нападів.

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