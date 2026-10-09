Хусити атакували аеропорт Саудівської Аравії: Lufthansa та Air India скасували польоти

Єменські хусити / © Associated Press

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У четвер, 8 жовтня, єменські хусити заявили про удар по аеропорту в Ер-Ріяді, внаслідок якого було пошкоджено пасажирський літак.

Про це повідомляє Reuters.

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Угруповання заявило, що завдало удару по аеропорту Ер-Ріяда, а також закликало працівників триматися подалі від енергетичних об’єктів, які, за їхніми словами, можуть стати цілями наступних атак.

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Значних пошкоджень зазнав комерційний літак саудівської державної авіакомпанії Saudia Airlines. За словами трьох людей, обізнаних із ситуацією, повітряне судно загорілося на стоянці біля терміналу аеропорту.

Співрозмовники зазначили, що, ймовірно, на момент атаки пасажирів у літаку не було. Водночас вони не виключили можливості того, що внаслідок інциденту хтось міг постраждати.

На відео, яке перевірило Reuters, видно густий чорний дим і полум’я, що здіймаються над аеропортом Ер-Ріяда.

Авіакомпанії Lufthansa та Air India заявили про призупинення польотів до Ер-Ріяда після атак хуситів.

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Окремо саудівські чиновники повідомили, що уламки перехопленої ракети влучили в дитячий садок та медичний комплекс у Ер-Ріяді.

Раніше повідомлялося, що єменські хусити заявили про початок блокади Саудівської Аравії та оголосили загальну мобілізацію на підконтрольних територіях.

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