Хусити поновили атаки в Червоному морі: два грецькі судна затонули, є загиблі та поранені

Затонуле судно / Ілюстративне фото / © Подробности.ua

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В результаті атак хуситів у Червоному морі затонули два грецькі судна. Першою жертвою став балкер Magic Seas, атакований та затоплений 6 липня. Наступного дня подібна доля спіткала сухогруз MV Eternity C, якому вдалося протриматись на плаву до середи, 9 липня. Обидва судна були атаковані із застосуванням морських безпілотників та швидкісних катерів поблизу узбережжя Ємену.

Про це пише Greek Reporter.

Затоплення Eternity C

Сухогруз Eternity C під ліберійським прапором, що експлуатується грецькою компанією Cosmoship і прямував з Китаю до Джидди (Саудівська Аравія), став мішенню морських безпілотників та хуситських катерів 7 липня біля берегів Ходейди. Повстанці на борту швидкісних катерів розпочали атаку з використанням ракетних установок та двох дронів, які влучили у судно та вибухнули. Ракетний вогонь поцілив у місток та машинне відділення, залишивши судно «сліпим» і некерованим. Після нападу зв’язок із судном був втрачений.

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За повідомленнями, озброєна охорона судна опинилася у пастці серед уламків на містку, намагаючись відбити атаку хуситів, які кружляли навколо пошкодженого корабля на своїх човнах. Хоча було негайно віддано наказ покинути судно, ситуація зробила це неможливим.

За інформацією видання, яке посилається на представників грецького уряду, екіпаж складався з 22 філіппінців та трьох індійських озброєних охоронців. Але DW повідомило, що серед членів екіпажу був один росіянин.

Станом на 9 липня, вдалося врятувати не менше п’яти моряків, тоді як кілька членів екіпажу ще залишалися у воді в рятувальних жилетах, їхнє точне число наразі невідомо. Щонайменше двоє людей отримали поранення, один з них — російський судновий електрик, якому довелося ампутувати ногу.

За даними журналістів, щонайменше четверо членів екіпажу загинули внаслідок атаки та затоплення судна.

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Напад на Magic Seas

За кілька годин до атаки на Eternity C, хусити взяли на себе відповідальність за напад на грецький сухогруз Magic Seas, що плавав під прапором Ліберії. Атака відбулась 6 липня у Червоному морі біля південно-західного узбережжя Ємену.

Представник хуситів Яхья Сарі заявив, що судно було атаковане за «порушення заборони на вхід у порти окупованої Палестини».

За повідомленнями ЗМІ, Magic Seas був атакований дронами, ракетами та гранатометами, що змусило екіпаж залишити судно. Згодом балкер затонув. Екіпаж через кілька годин був врятований прохідним судном та доставлений до Джибуті.

Видання gCaptain повідомило, що єменські хусити навіть опублікували відео затоплення Magic Seas після їхнього нападу. Судно перевозило залізо та добрива з Китаю до Туреччини, коли воно зазнало чотиригодинної атаки.

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Ескалація конфлікту

Генеральний секретар Ради Міжнародної морської організації (IMO) Арсеніо Домінгес заявив, що «після кількох місяців затишшя поновлення кричущих нападів у Червоному морі є новим порушенням міжнародного права та свободи судноплавства».

Це перший випадок загибелі людей на судноплавстві в Червоному морі з червня 2024 року.

Інциденти відбулися всього через кілька місяців після укладення угоди про припинення вогню між США та хуситами в травні 2025 року, хоча Ізраїль до цієї угоди не входив. Хусити заявили, що продовжать атакувати судна, які, на їхню думку, пов’язані з Ізраїлем.

Морські перевезення через Червоне море скоротилися приблизно на 50% порівняно зі звичайним рівнем від початку кампанії хуситів наприкінці 2023 року. Суднам, що проходять через південну частину Червоного моря, рекомендується проявляти крайню обережність, а судноплавним компаніям наполегливо рекомендується зареєструватися в Схемі добровільної реєстрації Центру морської безпеки Індійського океану.

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Ці два напади підкреслюють високий ризик для судноплавства в регіоні Червоного моря і життєво важливих морських шляхів навколо Ємену. Цей район залишається осередком геополітичної нестабільності та активності збройних груп, а цей інцидент є суворим нагадуванням про загрози для комерційного морського судноплавства, що продовжуються.

Нагадаємо, за інформацією журналістів, Росія допомагає хуситам завдавати ударів по суднах у Червоному морі. Кремлівський режим передає терористам координати для атаки на цивільні судна.