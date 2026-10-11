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Хусити знову вдарили по аеропорту: багато загиблих, рейси скасовані
Удар припав по комплексу пасажирських терміналів. Аеропорт евакуювали, польоти призупинили.
Унаслідок атаки на міжнародний аеропорт імені короля Галіда в Ер-Ріяді загинули щонайменше 12 осіб, ще 309 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Дипломатичні джерела поклали відповідальність за те, що сталося на єменських хуситів, які випустили ракету по об’єкту.
Деякі з поранених — у тяжкому стані. Міжнародні авіакомпанії змушені скасовувати рейси.
Хусити в соцмережі X заявили, що авіалайнери повинні уникати повітряного простору Саудівської Аравії та оголосили його «зоною військових операцій».
Арабська коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про намір відповісти на атаку хуситів на міжнародний аеропорт.
Нагадаємо, 8 жовтня єменські хусити заявили про удар по аеропорту в Ер-Ріяді, внаслідок якого було пошкоджено пасажирський літак.