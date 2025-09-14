Хижаки на полюванні: зграя косаток нападає на яхти біля популярних курортів

Яхта. / © Associated Press

Реклама

Біля узбережжя популярного португальського курортного міста Кашкайш зграя косаток напала на яхту, на борту якої було четверо людей.

Про це повідомило видання The Portugal News.

Члени екіпажу повідомили, що косатки стежили за судном майже годину, неодноразово вдаряючи по його корпусу та керму, які зрештою знищили.

Реклама

Члени екіпажу та пасажир не постраждали. Їх евакуювали на морському туристичному судні, що на той момент перебувало неподалік.

Косатки напали на ще одну туристичну португальську яхту, але вже біля курорту Фонте-да-Талья, що біля узбережжя Коста-да-Капаріка. Цілком ймовірно, що це була та ж сама група ссавців.

Під час нападу було зламане кермо, але вітрильник зрештою затонув. П'ятьом членам екіпажу знадобилася медична допомога, але вони почуваються добре.

Нагадаємо, на одному з пляжів Сіднея в Австралії акула розірвала досвідченого серфера на шматки на очах у друзів. Його товариші зуміли дістатись до суші неушкодженими, а тіло чоловіка пізніше винесло на берег хвилями. У 57-річного загиблого залишилася дружина та маленька донька.