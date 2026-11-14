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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кібератака чи втручання ШІ? У США з’ясовують причини масштабного збою та зупинки авіасполучення

Водночас причини інциденту поки не встановлені: серед можливих версій розглядають кібератаку або втручання штучного інтелекту в роботу системи управління повітряним рухом.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Масштабний збій у США

Масштабний збій у США / © Getty Images

Масштабні перебої з інтернетом і призупинення авіасполучення у США не пов’язані з повторенням терактів 11 вересня.

Про це заявив міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін в етері Fox News.

За словами посадовця, наразі немає підтверджень того, що збій став наслідком кібератаки або використання штучного інтелекту. Він не став підтверджувати чи спростовувати версію про можливу причетність ШІ, який впроваджували в систему управління повітряним рухом.

Маллін наголосив, що фахівці ще з’ясовують обставини події, а конкретної причини технічної помилки поки не знають. Водночас міністр закликав громадян не панікувати та запевнив, що всі перебувають у безпеці.

Також він заявив, що наразі немає підстав пов’язувати масштабний збій у роботі Microsoft із призупиненням авіасполучення. За його словами, ситуація не вирішиться миттєво — на відновлення нормальної роботи систем знадобиться певний час.

Раніше повідомлялося, що США запровадили масштабні обмеження на авіаперельоти по всій країні.

Ми раніше інформували, що усі московські аеропорти призупиняли прийом і відправлення повітряних суден на тлі атаки безпілотників.

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