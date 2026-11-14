Кібератака чи втручання ШІ? У США з’ясовують причини масштабного збою та зупинки авіасполучення

Масштабний збій у США / © Getty Images

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Масштабні перебої з інтернетом і призупинення авіасполучення у США не пов’язані з повторенням терактів 11 вересня.

Про це заявив міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін в етері Fox News.

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За словами посадовця, наразі немає підтверджень того, що збій став наслідком кібератаки або використання штучного інтелекту. Він не став підтверджувати чи спростовувати версію про можливу причетність ШІ, який впроваджували в систему управління повітряним рухом.

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Маллін наголосив, що фахівці ще з’ясовують обставини події, а конкретної причини технічної помилки поки не знають. Водночас міністр закликав громадян не панікувати та запевнив, що всі перебувають у безпеці.

Також він заявив, що наразі немає підстав пов’язувати масштабний збій у роботі Microsoft із призупиненням авіасполучення. За його словами, ситуація не вирішиться миттєво — на відновлення нормальної роботи систем знадобиться певний час.

Раніше повідомлялося, що США запровадили масштабні обмеження на авіаперельоти по всій країні.

Ми раніше інформували, що усі московські аеропорти призупиняли прийом і відправлення повітряних суден на тлі атаки безпілотників.

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