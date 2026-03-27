Кіберзлочинці з Ірану зламали пошту директора ФБР: що оприлюднили хакери

Хакери (ілюстративне фото)

Пов’язані з Іраном кіберзлочинці отримали доступ до особистої електронної пошти директора Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Каша Пателя.

Про це повідомив телеканал CBS News із посиланням на власні джерела.

Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання Handala, яке вже оприлюднило в Мережі фотографії очільника відомства та документи, що ймовірно є його персональним резюме з контактними даними. Кібератака сталася невдовзі після того, як Міністерство юстиції США на початку березня оголосило про конфіскацію чотирьох доменів, що належали групі Handala.

За даними слідства, це угруповання діє в межах транснаціональних репресій під керівництвом Міністерства розвідки та безпеки Ірану. Примітно, що новий домен, використаний для зламу пошти Пателя, був зареєстрований саме 19 березня — у день офіційного звіту Мін’юсту про блокування попередніх ресурсів хакерів.

У своїх публікаціях представники Handala назвали атаку відповіддю на дії американського уряду. Також заявили про вразливість систем безпеки, якими користується керівництво ФБР.

Раніше цю групу вже звинувачували в атаках вірусами на медичні компанії США. Також хакери злили в мережу особисті дані майже 200 людей, які працюють на уряд та армію Ізраїлю.

У ФБР поки що не коментують злам пошти свого керівника. Американські правоохоронці намагаються зупинити роботу угруповання Handala, яке звинувачують у серії великих кібератак через міжнародні конфлікти.

