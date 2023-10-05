Кидали банки з-під пива і називали "к**вами": в Польщі напали на українку з 5-річною дитиною

Дитину закидали банками з-під пива, а її матері погрожували вбивством.
У Польщі місцеві чоловікі напали на українку з 5-річною донькою. Зловмисники кидали в них порожні банки з-під пива та називали "українськими к**вами".
Про це повідомляє "Осередок моніторингу расистської та ксенофобської поведінки" у Польщі.
Інцидент стався у населеному пункті Завоя (Малопольське воєводство) 29 вересня.
"Вони закидали дитину банками з-під пива, а коли вона заплакала, підійшли до дівчини і кричали їй, що вона "українська к**ва" і що їй має бути соромно, бо вона погань, бо в неї українська мати", – йдеться в повідомленні.
Самій жінці погрожували вбивством. Чоловіки погрожували жінці, що вб'ють її, бо вона – українка і говорили, що вона "скоро знайде спокій на цвинтарі".
За інформацією польських правозахисників, викликаний патруль поліції не зупинив агресорів. Лише після розголосу активістів місцева поліція знайшла та затримала двох нападників.
У коментарі виданню Sucha24.pl представники поліції заперечують, що ігнорували пошук нападників, і запевняють, що затримали зловмиників уже настпного дня після інциденту.
Чоловіків звинувачують у публічних образах за національною ознакою. До підозрюваних прокурором обрано запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та заборони наближатися до потерпілих.
За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
Раніше польські ЗМІ опублікували відео, яке доводить застосування поліцією тортур до українця Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава, внаслідок чого чоловік помер 2021 року.
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