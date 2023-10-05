Кидали банки з-під пива і називали "к**вами": в Польщі напали на українку з 5-річною дитиною

У Польщі місцеві чоловікі напали на українку з 5-річною донькою. Зловмисники кидали в них порожні банки з-під пива та називали "українськими к**вами".

Про це повідомляє "Осередок моніторингу расистської та ксенофобської поведінки" у Польщі.

Інцидент стався у населеному пункті Завоя (Малопольське воєводство) 29 вересня.

"Вони закидали дитину банками з-під пива, а коли вона заплакала, підійшли до дівчини і кричали їй, що вона "українська к**ва" і що їй має бути соромно, бо вона погань, бо в неї українська мати", – йдеться в повідомленні.

Самій жінці погрожували вбивством. Чоловіки погрожували жінці, що вб'ють її, бо вона – українка і говорили, що вона "скоро знайде спокій на цвинтарі".

За інформацією польських правозахисників, викликаний патруль поліції не зупинив агресорів. Лише після розголосу активістів місцева поліція знайшла та затримала двох нападників.

Чоловіки, які напали на українку у Польщі

У коментарі виданню Sucha24.pl представники поліції заперечують, що ігнорували пошук нападників, і запевняють, що затримали зловмиників уже настпного дня після інциденту.

Чоловіків звинувачують у публічних образах за національною ознакою. До підозрюваних прокурором обрано запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та заборони наближатися до потерпілих.

За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Раніше польські ЗМІ опублікували відео, яке доводить застосування поліцією тортур до українця Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава, внаслідок чого чоловік помер 2021 року.