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Кидали каміння у прикордонників: нелегали намагалися прорватися через польський кордон

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Кидали каміння у прикордонників: нелегали намагалися прорватися через польський кордон

Straż Graniczna

Насильно форсували кордон 28 осіб.

Протягом минулої доби, 25 грудня, група нелегалів намагалася взяти штурмом білорусько-польський кордон.

Про це повідомила Twitter прикордонна служба Польщі.

Насильно форсували кордон 28 мігрантів. Крім того, вони кидали каміння та сліпили польських прикордонників лазерами.

Зазначається, що протягом 25 грудня території Білорусі намагалися перейти кордон із Польщею 47 людей.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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