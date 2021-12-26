Кидали каміння у прикордонників: нелегали намагалися прорватися через польський кордон

Кидали каміння у прикордонників: нелегали намагалися прорватися через польський кордон

Насильно форсували кордон 28 осіб.

Протягом минулої доби, 25 грудня, група нелегалів намагалася взяти штурмом білорусько-польський кордон.

Про це повідомила Twitter прикордонна служба Польщі.

Також читайте Дуда: Польща стала ціллю гібридної атаки КДБ Білорусі

Насильно форсували кордон 28 мігрантів. Крім того, вони кидали каміння та сліпили польських прикордонників лазерами.

Зазначається, що протягом 25 грудня території Білорусі намагалися перейти кордон із Польщею 47 людей.

Minionej doby tj.25.12 granicępróbowało nielegalnie przekroczyć 47 osób.

Na odcinku #PSGMielnik grupa 28 osób siłowo forsowała granicę.W służbybyły rzucane kamienie, #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP byli oślepiani laserami.#NaStraży #święta2021 pic.twitter.com/F4ZL2EFC07 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 26, 2021

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Читайте також: