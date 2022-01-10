Кидали у польські патрулі каміння та колоди: пів сотні мігрантів знову "штурмували" кордон

Від агресивних дій мігрантів зазнала травм прикордонниця.
Минулої доби, 9 січня, 49 мігрантів намагалися нелегально потрапити до Польщі з території Білорусі.
Про це поінформувала Прикордонна служба Польщі.
“Вчора, 9 січня, польсько-білоруський кордон намагалося нелегально перетнути 49 осіб”,- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що разом з білоруськими спецслужбами мігранти кидали у польські патрулі каміння та колоди.
Речниця Прикордонної служби РП Анна Міхальська зазначила у коментарі Polsatnews, що від агресивних дій мігрантів зазнала травм прикордонниця. У потерпілої діагностовано перелом носа, вона перебуває на лікуванні.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
Читайте також:
- Ковдри, сумки та їжа: на кордоні Білорусі мігранти залишили купи речей та мотлоху
- Навіщо Путін, використовуючи Лукашенка, створив міграційну кризу та чому ЄС і НАТО не допомогли Польщі: інтерв’ю з Вітольдом Ващиковським
- У Польщі не виключають, що, окрім Білорусі, побудують стіну і на кордоні з Україною