Кидали в прикордонників камінням: до Польщі з Білорусі прорвалася група мігрантів

Частину мігрантів затримали і передали прикордонникам.
Десятки нелегальних мігрантів штурмом взяли білорусько-польський кордон. Два десятки з них вдалося затримати правоохоронцям.
Про це повідомляють в поліції Підляського воєводства.
"Учора в районі Стажин до Польщі силою увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які незаконно перетнули кордон, брав участь 21 поліцейський, а також військові та співробітники Прикордонної варти. Поліцейські затримали 22 громадян Іраку", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що мігранти та білоруські силовики кидали каміння у польських прикордонників.
"У районі Колонії Клуковичі під час спроби силового перетину кордону було атаковано поліцейських. Кинутий камінь потрапив у шолом співробітника. Сила удару була настільки велика, що був пошкоджений шолом, який захищає голову поліцейського", - зазначено в повідомленні.
Загалом за 13 листопада зафіксовано 233 спроби нелегального перетину білорусько-польського кордону.
Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdarło się siłowo około 50 osób. W poszukiwaniach migrantów nielegalnie przekraczających granicę udział wzięło 21 policjantów oraz żołnierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku. pic.twitter.com/tm8TPJ8TpT— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021
Нагадаємо, що на кордоні із Білоруссю загинув польський солдат. За попередньою інформацією, смерть настала не під час виконання службових повноважень.
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