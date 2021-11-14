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Кидали в прикордонників камінням: до Польщі з Білорусі прорвалася група мігрантів

Кидали в прикордонників камінням: до Польщі з Білорусі прорвалася група мігрантів

Associated Press

Частину мігрантів затримали і передали прикордонникам.

Десятки нелегальних мігрантів штурмом взяли білорусько-польський кордон. Два десятки з них вдалося затримати правоохоронцям.

Про це повідомляють в  поліції Підляського воєводства.

"Учора в районі Стажин до Польщі силою увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які незаконно перетнули кордон, брав участь 21 поліцейський, а також військові та співробітники Прикордонної варти. Поліцейські затримали 22 громадян Іраку", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що мігранти та білоруські силовики кидали каміння у польських прикордонників.

"У районі Колонії Клуковичі під час спроби силового перетину кордону було атаковано поліцейських. Кинутий камінь потрапив у шолом співробітника. Сила удару була настільки велика, що був пошкоджений шолом, який захищає голову поліцейського", - зазначено в повідомленні.

Загалом за 13 листопада зафіксовано 233 спроби нелегального перетину білорусько-польського кордону.

Нагадаємо, що на кордоні із Білоруссю загинув польський солдат. За попередньою інформацією, смерть настала не під час виконання службових повноважень.

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