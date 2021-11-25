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Кидають у силовиків пляшки та каміння: в Іспанії другий тиждень страйкують металурги

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Кидають у силовиків пляшки та каміння: в Іспанії другий тиждень страйкують металурги

Associated Press

Вимагають підвищення зарплат.

Сутички з поліцією та підпалені сміттєві баки. В іспанському місті Кадіс вже другий тиждень страйкують металурги.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 25 листопада.

Зазначається, що десятки тисяч людей перекрили вхід до порту, а окремі групи мітингарів кидають у поліцейських пляшки та каміння, на що ті відповідають гумовими кулями.

Металурги вимагають підвищення зарплат, адже, кажуть, інфляція в країні – найвища за останні тридцять років. Профспілка просила роботодавців підняти оплату цьогоріч на 2%. Втім, ті відмовили і назвали ці вимоги нереалістичними.

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