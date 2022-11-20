"Кіготь-Меч": Туреччина завдала ударів по Сирії та Іраку у відповідь на теракт у Стамбулі

Туреччина здійснила авіаудари по курдських цілях в Іраку та Сирії через тиждень після вибуху в Стамбулі, в якому вона звинуватила курдських повстанців.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Туреччини, розпочавши операцію під назвою "Кіготь-Меч", послалося на право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй. У заяві сказано, що удари націлені на райони, "які терористи використовують як базу для своїх нападів на Туреччину".

Турецькі військові літаки знищили 89 цілей. Удари були націлені на бази забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК) і ополчення сирійських курдів YPG, які Туреччина вважає крилом РПК. Обидві організації Анкара вважає терористичними.

Удари були завдані по містах Канділ, Асос і Хакурк в Іраку та Кобані, Таль-Ріфат, Сізіре і Дерік в Сирії.

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

Представники сирійських курдів заявили про загибель цивільного населення внаслідок повітряних атак.

Речник Сирійських демократичних сил Фархад Шамі повідомив, що два села, населені біженцями, зазнали турецького бомбардування. За його словами, в результаті ударів загинуло 11 цивільних осіб і було зруйновано лікарню та електростанцію.

За даними моніторингового центру "Сирійська обсерваторія за права людини", унаслідок авіаударів Туреччини загинула щонайменше 31 людина. Проте невідомо, ким є загиблі – цивільними чи військовими.

Туреччина проти курдів

За останні роки Анкара провела низку операцій проти курдських угруповань, що базуються на півночі Іраку та Сирії, з метою запобігання нападам на територію Туреччини. З 2016 року Туреччина тричі вторглася на північ Сирії і вже контролює деякі території на півночі.

Москва підтримує режим президента Сирії Башара Асада, тоді як Анкара підтримує повстанців, які борються за його повалення.

Нагадаємо, внаслідок вибуху, який стався 13 листопада на вулиці Істікляль у Стамбулі, загинуло 6 людей, а ще понад 80 - отримали поранення.

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