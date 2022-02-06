"Килим" зі 100 тисяч мертвих риб виявили біля берегів Франції: що відомо

"Килим" зі 100 тисяч мертвих риб виявили біля берегів Франції: що відомо

Представники рибалок заявляють про "нещасний випадок", однак активісти відкидають цю версію.

У Франції розслідують можливе порушення правил риболовлі після того, як одне з найбільших у світі рибальських суден викинуло в Атлантичний океан близько 100 тисяч мертвих риб.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що у четвер, 3 лютого, неурядова організація, яка займається захистом морських екосистем, Sea Shepherd оприлюднила в Мережі зображення мертвих морських мешканців, викинутих траулером FV Margiris у Біскайській затоці на атлантичному узбережжі Франції.

Активісти охарактеризували подію як "грабіж" і закликали французьку міністерку моря Аннік Жирарде відреагувати на інцидент. У п'ятницю Жірарден оголосила про початок адміністративного розслідування і заявила, що "ці зображення, безперечно, шокують".

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За даними Європейської асоціація пелагічних морозильних траулерів (PFA), яка представляє власника Margiris, йдеться про "нещасний випадок" і "дуже рідкісне явище", викликане розривом траулерної мережі.

Водночас у Sea Shepherd заперечують цю версію подій, вказуючи, що це далеко не рідкість і просто незаконне скидання понад 100 тисяч небажаних риб.

"Це судно звикло до таких "аварій на риболовлі". Воно вже брало участь у викиданні небажаних уловів, - заявила очільниця Sea Shepherd France Ламія Ессемлалі. - До того ж, ми вже зняли інші кораблі, які також випускають тисячі мертвих риб на своєму шляху. Отже, на цих кораблях часто трапляються "нещасні випадки".

У виданні зауважують, що 6200-тонний та 143-метровий Margiris, названий британськими ЗМІ "монстром", раніше викликав масові протести в Австралії, згодом його діяльність на території країни заборонили.

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